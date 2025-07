Denise Álvarez había soñado con su fiesta de quinceañera. Aunque cumplía 16 años, su familia organizó una celebración especial al estilo tradicional, con vestido, pastel, recuerdos y todo lo que conlleva un festejo de esta magnitud. Pero ese sueño se desdibujó cuando comenzaron a llegar los mensajes de cancelación. ¿La razón?: el miedo a la deportación.

“Me decían que tenían miedo, que preferían quedarse en casa, que era solo una fiesta y no querían arriesgarse a no regresar”, contó María, madre de Denise, en una entrevista con Noticias Telemundo.

Días antes del evento, agentes de ICE realizaron redadas en zonas cercanas a Rowland Heights, en el condado de Los Ángeles, donde se llevaría a cabo la fiesta. La noticia corrió entre la comunidad y generó un clima de tensión. De los 200 invitados, solo 40 personas asistieron.

La familia había invitado a 200 personas, pero solo 40 asistieron tras reportes de operativos de ICE en la zona. | Crédito: YouTube Noticias Telemundo

“Es como una boda, nomás que no hay ni novio ni novia. Está la quinceañera, pero todo es lo mismo. Igual de caro: el vestido, el pastel, la comida, los refrescos, los recuerdos”, lamentó María, quien invirtió $15,000 dólares en la celebración. Buena parte de esa inversión se perdió entre alimentos que no se consumieron y recuerdos que no se entregaron.

La historia se hizo viral gracias a Jasmine Piceño, trabajadora del evento, quien grabó un video de la celebración semivacía y lo compartió en redes sociales. Jasmine dice que esta no es la primera vez que ve algo así.

“Desde que empezaron con las redadas fuertes como en abril, los eventos que vemos ya no están tan llenos”, explicó.

El temor a ICE arruinó una celebración familiar que debía ser inolvidable para una joven latina. | Crédito: YouTube Noticias Telemundo

El fin de semana en que se realizó la fiesta coincidió con varios operativos migratorios en el sur de California, lo que generó protestas y temor entre comunidades con familiares en situación irregular. Para Denise, la ausencia de invitados fue un golpe emocional difícil de procesar.

“Yo me imaginé a muchas personas llegando, el lugar lleno y el ruido alto”, confesó la joven. Aun así, dijo sentirse agradecida por haber podido compartir el día con quienes sí se presentaron.

