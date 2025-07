Las redadas migratorias dejan historias que difícilmente se olvidan. Narciso Barranco, un jardinero de 48 años que ha vivido en Estados Unidos por más de tres décadas y es padre de tres infantes de la Marina de los EE.UU., fue liberado este martes tras pagar una fianza de $3,000 dólares.

Su caso generó atención debido a las imágenes de su arresto, en las que se observa a agentes de ICE lanzándolo al suelo y golpeándolo mientras trabajaba en California.

El arresto ocurrió el 21 de junio en Santa Ana, mientras Barranco realizaba labores de jardinería frente a un restaurante iHOP.

ICE alegó que el hombre intentó agredir a los agentes con una podadora pequeña, pero en el video no se observa ningún intento de agresión por parte del trabajador.

Alejandro Barranco, hijo de Narciso y veterano de los Marines, expresó su alegría al ver a su padre finalmente en libertad. | Crédito: Noticias Telemundo

Barranco pasó casi un mes detenido en un centro de inmigración. Durante ese tiempo, su historia circuló ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, especialmente por el contraste entre su rol como padre de tres militares y el uso de fuerza en su arresto.

Ahora en libertad, su familia ya planea los primeros pasos para su recuperación. “Ir a casa, comer algo rico. Seguro que hacemos una carne asada”, dijo su hijo Alejandro Barranco, ex Marine, a la NBC. También informaron que lo llevarán a una revisión médica debido a los golpes sufridos durante el arresto.

Narciso Barranco fue detenido violentamente y herido por agentes de ICE. | Crédito: Noticias Telemundo

Barranco, quien no tiene antecedentes penales conocidos, deberá presentarse ante un tribunal de inmigración en agosto. Su familia tiene la intención de solicitar el programa parole in place, que podría ofrecerle protección legal por ser padre de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, no está claro si el programa sigue disponible, ya que fue anulado por una orden judicial a finales del año pasado.

Por otro lado, durante una redada de ICE en Ventura, una madre vivió uno de los momentos más angustiosos al reconocer a su hijo mientras veía una transmisión en vivo del operativo. Otro trabajador fue detenido en la misma intervención pese a contar con ciudadanía estadounidense.

