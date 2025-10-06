João Marinho Neto, reconocido por el Guinness World Records como el hombre más longevo del planeta, acaba de sumar un año más a su increíble vida. Este domingo 5 de octubre, el brasileño celebró su cumpleaños número 113 rodeado de familiares y amigos en una gran fiesta organizada especialmente para él.

Nacido el 5 de octubre de 1912 en Maranguape, en el estado de Ceará, Brasil, Neto es el último hombre vivo nacido ese año y ocupa el puesto número 26 entre los más longevos de la historia.

Cuando Guinness le otorgó el título de “el hombre más viejo del mundo” en noviembre pasado, Neto reveló su secreto para llegar tan lejos: “Estar rodeado de buena gente y tener siempre cerca a los seres queridos”.

El agricultor jubilado fue reconocido por Guinness World Records en 2024, tras el fallecimiento de John Tinniswood, del Reino Unido. (Foto: @guinnessworldrecords / Instagram)

En el pasado, el hombre reveló en entrevista con TV Globo que su dieta es otro de sus secretos. Al llevar una vida rural, su alimentación siempre se basó en frutas, carnes y azúcares sin procesar, sin seguir ningún régimen estricto.

Entre sus hábitos está comenzar el día con una taza de café, bebida de la que es un apasionado desde hace décadas. También disfruta de las uvas frescas y de la panela, un tipo de azúcar de caña sin refinar, alimentos que aportan nutrientes y antioxidantes.

Su dieta se completa con pollo de corral, una fuente de proteína natural y poco procesada. Según quienes lo cuidan, João prefiere los productos locales y frescos, una costumbre que mantuvo toda su vida y que, sin proponérselo, pudo haber sido clave para alcanzar sus 113 años.

Durante su celebración, Neto reveló que el secreto de su longevidad es vivir rodeado de buena gente y mantener cerca a sus seres queridos. (Foto referencial: Freepik)

Antes de ser reconocido por el Guinness World Records, Neto ya era el hombre más longevo de América Latina, con 112 años y 52 días al momento de obtener el récord tras la muerte del británico John Tinniswood. Aunque no ostenta el título de la persona más longeva del mundo, que pertenece a Ethel Caterham, de 116 años, su historia sorprende sigue causando asombro.

João, al ser hijo de campesinos, empezó a trabajar en el campo con su padre cuando tenía apenas cuatro años. A lo largo de su vida, formó una gran familia: tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Josefa Albano dos Santos, y tres más con su compañera Antonia Rodrigues Moura. Hoy, seis de sus ocho hijos siguen con vida y Neto disfruta de 22 nietos, 15 bisnietos y tres tataranietos.

En agosto, Neto también protagonizó un tierno gesto al enviar un saludo de cumpleaños a Ethel Caterham por sus 116 años. Con gafas de sol y una pancarta que decía “Feliz Aniversário”, el brasileño envió su felicitación desde su hogar, en lo que Guinness calificó como la primera comunicación documentada entre las personas más longevas del mundo.

El brasileño tiene ocho hijos, más de veinte nietos y continúa sorprendiendo con su vitalidad y buen humor. (Foto referencial: Freepik)

Revisa algunos de los Récord Guinness más extraños

La dieta más insólita: El francés Michel Lotito (conocido como Monsieur Mangetout) se hizo famoso por comer objetos indigeribles, incluyendo 18 bicicletas, televisores y hasta una avioneta Cessna 150.

Mayor número de Big Mac consumidas: Donald Gorske de Estados Unidos ostenta el récord por haber comido más de 34,000 Big Mac a lo largo de su vida, guardando cada recibo como prueba.

La piel más elástica del mundo: Garry Turner (Reino Unido) puede estirar la piel de su abdomen hasta 15.8 centímetros debido a una rara condición médica llamada el Síndrome de Ehlers-Danlos.

Pelos de oreja más largos: Radhakant Bajpai de la India tiene el récord por tener los pelos de las orejas más largos del mundo, con una longitud de más de 25 centímetros.

La mayor cantidad de piercings: La brasileña Elaine Davidson ha acumulado miles de perforaciones en todo su cuerpo, ostentando el récord de la persona con más piercings en la vida.

Jalar vehículos con la barba: El ucraniano Dmytro Hrunskyi logró arrastrar un vehículo de 2,580 kg utilizando únicamente su barba.

Más huevos rotos con la cabeza: Ashrita Furman batió el récord al aplastar 80 huevos contra su propia cabeza en un solo golpe.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí