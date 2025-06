Durante casi un año, Hannah, una joven apasionada por los viajes, buscó respuestas médicas a lo que sentía en su cuerpo. A pesar de las múltiples visitas al médico, las advertencias de su salud fueron minimizadas, retrasando un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre.

Todo comenzó en 2021, cuando sus síntomas empezaron a intensificarse. Sin embargo, en lugar de encontrar comprensión, Hannah asegura que fue víctima de “gaslighting médico” durante ocho largos meses.

En sus propias palabras: “Me negaron una cita presencial, me recetaron antibióticos y me hicieron sentir como una exagerada”. A pesar de insistir en que algo no andaba bien, solo recibió respuestas evasivas, e incluso fue enviada a una farmacia por analgésicos de venta libre.

La situación llegó a un punto crítico cuando, en pleno invierno, desarrolló neumonía. El tumor, que entonces medía 12 centímetros, ya estaba presionando su pecho. Sin embargo, por haber sido desoída tantas veces, Hannah pensó que lo mejor era seguir adelante, ignorando el dolor... hasta que se volvió insoportable.

El diagnóstico de Hannah final llegó demasiado tarde, cuando la situación ya era crítica. | Crédito: TikTok @thattravelcouple

Síntomas mal interpretados

Fue así como terminó en urgencias, sosteniéndose el pecho con la sospecha de un infarto. El impacto fue aún mayor cuando, según su testimonio, la recepcionista anotó su dolencia como “dolor menstrual”. Afortunadamente, una enfermera se percató de su estado y tomó acción de inmediato. Una radiografía reveló una “sombra masiva”, y un escáner confirmó lo impensable: Hannah tenía cáncer en etapa cuatro.

En retrospectiva, los síntomas habían estado allí desde el inicio: tos persistente, una erupción cutánea en todo el cuerpo, una fatiga extrema y una pérdida significativa de peso. “Pensé que adelgazar era un triunfo en ese momento”, confesó con ironía, al compartir su historia en TikTok, donde busca crear conciencia y motivar a otros a exigir segundas opiniones.

Hoy Hannah comparte su historia para que otros no pasen por lo mismo. | Crédito: TikTok @thattravelcouple

Desde el diagnóstico, Hannah ha enfrentado ocho meses de quimioterapia, inmunoterapia y ha participado en un ensayo clínico. Aunque el camino ha sido duro, asegura que el trato que ha recibido desde entonces ha sido “absolutamente increíble”. Su mensaje es claro: “No dejes que te ignoren. Si no quieren hacerte una prueba, pídele que lo anoten en tu historial. Puede salvarte la vida”.

