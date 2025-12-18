Kristin Cabot rompió el silencio meses después de que un video suyo junto a su entonces jefe, Andy Byron, se volviera viral tras aparecer abrazados en la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay. El episodio, ocurrido en julio, desató una fuerte polémica en redes sociales que afectó las vidas de todos los involucrados.

Cabot, de 53 años, dudó durante mucho tiempo si hablar públicamente sobre lo sucedido, pero finalmente aceptó dar una entrevista al New York Times que fue publicada este jueves.

En la conversación, dejó en claro que no llegó a tener ningún tipo de cercanía con Byron y aseguró que, antes de esa noche, ni siquiera se habían besado.

“Tomé una mala decisión, bebí un par de High Noons y bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe”, explicó Cabot, destacando que “no es algo menor”.

Kristin Cabot y Andy Byron aparecieron abrazados en la "kiss cam" de un concierto de Coldplay. (Foto: @instaagraace / TikTok)

Aun así, sostuvo que asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido y que el incidente le costó su carrera profesional. “Ese es el precio que elegí pagar”, afirmó.

“Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, que puedes equivocarte gravemente, pero que no tienes que ser amenazado de muerte por ello”, añadió, al referirse a lo que vivió tras ser expuesta públicamente ante millones de personas.

Cabot relató que conoció a Byron cuando postuló para trabajar en Astronomer en el verano de 2024 y que ambos “conectaron en el estilo”.

Tras ser contratada en noviembre, comenzaron a hablar a diario, incluso varias veces al día. Con el tiempo, y mientras ambos atravesaban procesos de separación, su vínculo se fue fortaleciendo.

Cabot afirmó que no mantenía una relación con Andy Byron y que todo fue un error de una sola noche. (Foto: Astronomer)

Reconoció que desarrolló “sentimientos fuertes” por él y que llegó a fantasear con una relación romántica, aunque sabía que no podía “dejarse llevar demasiado” por la dinámica profesional.

Para cuando lo invitó como acompañante al concierto de Coldplay en Boston, en julio, admitió que tenía un “flechazo”, aunque aclaró que no fue una cita formal y que estaban rodeados de amigos.

Durante el concierto, ambos bebieron cócteles de tequila y comenzaron a mostrarse más cercanos.

Byron bailaba detrás de ella cuando Cabot tomó sus manos y rodeó su cuerpo con los brazos de él. Fue entonces cuando la cámara los enfocó y aparecieron abrazados en la pantalla gigante, provocando el recordado comentario del cantante Chris Martin que pasó a la historia.

La mujer reconoció que actuó de forma inapropiada y que asumió las consecuencias, incluida la pérdida de su trabajo. (Foto: AFP)

“Oh, miren a esos dos. O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, dijo en aquella vez el vocalista, lo que desató las risas de todos los presentes.

“Estaba tan avergonzada y tan horrorizada”, confesó Cabot. “Yo era la jefa de Recursos Humanos y él el CEO. Es tan cliché y tan malo”.

Tras la viralización del video, la junta directiva de Astronomer abrió una investigación y ambos fueron puestos en licencia.

Byron renunció al día siguiente y Cabot lo hizo menos de una semana después, aunque aseguró que le habían pedido volver.

El escándalo derivó en una investigación interna y en la renuncia de ambos ejecutivos. (Foto: LinkedIn)

La presión pública, las amenazas y el impacto en su familia fueron devastadores. Finalmente, ella y Byron dejaron de comunicarse.

“Hablar entre nosotros iba a hacer demasiado difícil que todos pudieran seguir adelante y sanar”, concluyó.

Cabe agregar que, poco después del escándalo, se dio a conocer que Andrew Cabot, el ex esposo de Kristin, había solicitado el divorcio varias semanas antes del concierto de Coldplay.

En cambio, la situación sigue siendo incierta por el lado de Byron. Lo que sí se sabe es que, luego de que las imágenes de la “kiss cam” fueran publicadas, Megan Kerrigan, esposa del empresario, eliminó su apellido de casada en su perfil de Facebook.

