Victoria Derousse (@victoriaderousseee) es una joven de EE. UU. que ha puesto en alerta a muchos usuarios de Apple. Después de instalar en su MacBook la última actualización de macOS, llamada Sequoia, su computadora sufrió un daño tan grave que dejó de funcionar por completo. Para empeorar aún más su situación, los técnicos de la marca no tenían una solución rápida ni barata.

En un video compartido en TikTok, Derousse contó que la pantalla de su equipo se volvió rosa y negra. Tras presentar esta avería, llevó el aparato a la tienda de Apple, donde no le dieron buenas noticias.

“Salí del centro comercial pero no tenía computadora. Dijeron: ‘Ningún técnico había visto esto antes. Tu computadora podría haber sido la primera Mac que se rompió mientras se actualizaba’”, señaló la joven.

Según la usuaria, los técnicos le dieron un presupuesto de 600 dólares para la reparación, pero gracias a su insistencia y a un poco de suerte, logró que la arreglasen sin costo alguno.

“No sé qué pasó, Apple tampoco. Fue extremadamente confuso y frustrante para mí y para los técnicos de Apple que inicialmente comenzaron a intentar encender mi computadora”, detalló la estadounidense.

La usuaria asegura que los técnicos de Apple le dieron un presupuesto de 600 dólares para la reparación; sin embargo, pudo arreglar su equipo sin costo gracias a su insistencia. (Foto referencial: Freepik)

“Un empleado incluso se quejó de que ‘Apple ha estado publicando actualizaciones que no están listas y no son beneficiosas para el usuario’. Mi consejo es no actualizar automáticamente sus dispositivos de inmediato. Me encantan mis productos de Apple, pero realmente necesitan mejorar con esto”, agregó.

El testimonio de la joven generó opiniones divididas entre los usuarios. Muchos expresaron su disconformidad con los nuevos cambios implementados por Apple, mientras que otros señalaron no tener problemas con la nueva actualización.

“Sequoia ha funcionado de maravilla para mí y no ha tenido ningún problema”, escribió una persona.

“He estado teniendo problemas con el mouse y el desplazamiento”, dijo otro.

“Actualicé mi MacBook 2020 y es mucho más lenta. Pierde la batería más rápido y el ventilador suena como si fuera a explotar”, agregó un tercero.

Qué es Sequoia y por qué está causando problemas

La compañía informó que Sequoia es una actualización revolucionaria que ofrece nuevas funciones y mejoras en la experiencia del usuario; sin embargo, parece que en algunos casos esta actualización ha causado más problemas de los que resuelve.

Al igual que Derousse, otros usuarios han reportado problemas similares en foros y redes sociales, como ralentizaciones, fallas en el hardware y problemas de conectividad.

Es importante recordar que esta no es la primera vez que una actualización de macOS causa problemas. Versiones anteriores como Sonoma y Ventura también han sido objeto de críticas por parte de la comunidad de Apple.

Algunos usuarios de MacBook vienen reportando problemas tras instalar la más reciente actualización de Apple. (Foto referencial: mmamontov / Pixabay)

Cabe agregar que, para evitar este tipo de situaciones, es importante ser cautelosos a la hora de actualizar nuestros dispositivos. No siempre es necesario tener la última versión del sistema operativo, especialmente si nuestro equipo funciona bien.

En segundo lugar, es recomendable investigar un poco antes de actualizar, leyendo las opiniones de otros usuarios y buscando información sobre posibles problemas.

Por último, si decidimos actualizar, es una buena idea hacer una copia de seguridad de nuestros datos para evitar perder información importante en caso de que algo salga mal.