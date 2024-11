Rachael Gunn, más conocida como Raygun , saltó a la fama después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que comenzó como una actuación discreta en la competición de breakdance terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que desató una ola de críticas y acoso mediático. Ahora parece que la atleta australiana nunca más volverá a competir en los Juegos Olímpicos. Esto fue lo que dijo.

Durante una aparición en el programa de radio Jimmy & Nath Show de 2DayFM de Sydney, Australia, confirmó su decisión y por qué no quiere volver a competir. “Ha sido realmente perturbador”, dijo la breaker. “Simplemente no tenía ningún control sobre cómo me veía la gente o quién era yo”, agregó.

Rachael “Raygun” Gunn durante una de sus batallas en París 2024. (Instagram @raygun_aus @littleshao)

Raygun y su futuro en el breakdance

El breakdance no estará presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero cuando se le preguntó si hubiera competido, dijo: “No”.

“Sí, iba a seguir compitiendo [en futuros Juegos Olímpicos] con seguridad, pero ahora me parece muy difícil afrontar una batalla”, comentó.

Sin embargo, Raygun insistió en que no será el final de su breakdance. Afirmó que seguirá en el breakdance, pero no en competencias. “Todavía bailo y hago breakdance, pero no compito”, explicó.

“No voy a competir más. No. No”, aclaró Raygun en el programa de radio.

La australiana Rachael Gunn, conocida como Raygun, hace un gesto durante su batalla como parte de la ronda de todos contra todos de breakdance femenino de París 2024. (AFP)

Raygun aclara las teorías de conspiración

Raygun también habló sobre las teorías de conspiración que sugerían que ella fue “plantada” en los Juegos. “Algunos sugirieron que te pusieron allí para hacer un poco de ruido”, comentó el presentador del programa.

“Mira, es surrealista. Todavía es imposible de procesar. Las teorías de conspiración eran totalmente descabelladas”, dijo la australiana. “Pero trato de mantenerme en lo positivo y eso es lo que me ayuda a seguir adelante”, agregó.

“La gente que me ha dicho ‘Me has inspirado a salir y hacer algo que he sido demasiado tímido para hacer’”, concluyó.

