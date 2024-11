Aly Teich es una influencer de Los Ángeles (California, Estados Unidos), que durante mucho tiempo estuvo soltera, pero luego se enamoró y se comprometió en 2022. A raíz de que sabe lo que se siente no tener pareja, ella optó por escribir una carta para aquellas personas que, de momento, no han encontra al amor de su vida. Ella lo hizo justo una semana antes de su boda y la compartió en su cuenta de Instagram (@alyteich).

“Durante años, me sentí como si me hubieran dejado atrás porque todos mis amigos se casaban o tenían hijos”, contó la protagonista de esta historia en diálogo con People. Y es que, según dijo, la criaron con la idea de que, una persona, a finales de los 20, ya debe haber conocido a la persona con la que se casará y formará una familia.

Al no haber sido ese su caso y ver que varias amistades sí lograban lo indicado, se frustró. Lo bueno es que, cuando tenía 40 años (ahora tiene 42), conoció a Jason Edwards (su esposo). Ella se enamoró perdidamente de él y ambos decidieron casarse en octubre de este año.

Pero como sabía que al compartir fotos y videos de su boda en Instagram podría ocasionar malas sensaciones en sus seguidores que ella misma experimentó en su momento, decidió escribir una carta para las personas solteras justo una semana antes de su matrimonio.

Esta imagen muestra a Aly Teich, la protagonista de esta historia. (Foto: @alyteich / Instagram)

“Antes de inundarlos con un diluvio de contenido sobre bodas, me sentí obligada a dirigirme a todas las personas solteras, con la intención de ayudarlos a sentirse un poco más vistos en sus experiencias muy reales y, con suerte, ofrecerles algo de, bueno, esperanza”, se lee al inicio de la carta que escribió y publicó en su cuenta de Instagram.

“Recuerdo vívidamente los sentimientos que evocaba cada vez que veía una publicación anunciando otro compromiso, otra boda, otro nacimiento de bebé o cualquier otra cosa que solo confirmaba mi creencia de que de alguna manera estaba atrasada o peor aún, fracasando en la vida. Si bien solo quería sentirme feliz por esas personas (¡y lo estaba!), también me sentía menos conmigo misma en general y me surgían las mismas dudas: ‘¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me pasa? ¿Voy a morir solo?’”, indicó después.

En esta imagen aparece Aly Teich junto a su ahora esposo, Jason Edwards. (Foto: @alyteich / Instagram)

Aly Teich, a través de su carta, continuó explicando cómo se sentía cuando estaba soltera. Si bien quería validar la vida de soltera, también indicó cómo es finalmente encontrar el amor verdadero. Según recalcó, esto último es distinto a lo que ella pensaba y, justamente, para hallarlo, tuvo que trabajar en su persona.

“Esta dedicación a mí misma me llevó a estar en un lugar diferente conmigo misma, a buscar y valorar cualidades diferentes y más profundas en una pareja. Y lo más importante, a estar preparada para ser la pareja que quisiera en otra persona”, escribió la mujer, que acabó generando reacciones positivas por parte de los usuarios, quienes le agradecieron el gesto.

Esta imagen permite ver a Aly Teich y a Jason Edwards en el día de su boda. (Foto: @alyteich / Instagram)

“Casi sentí que era mi deber, de alguna manera, abordar el tema y ayudar a las personas a sentirse reconocidas y validadas en sus luchas reales por ser solteras”, señaló la mujer en la entrevista con People. A continuación podrás leer su carta completa.

