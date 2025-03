Kassidy Richardson es una mujer de Estados Unidos que pronto se convertirá en madre. Ella está casada con Jake y ambos se encuentran en la dulce espera. Como la mujer quería que el anuncio de su embarazo fuera especial, buscó el momento adecuado para decirles a sus padres. Cuando finalmente lo hizo, su progenitor tuvo una conmovedora reacción que dio la vuelta al mundo rápidamente, pues fue registrado en video y posteriormente difundido en TikTok.

A través de la cuenta @klwack, Kassidy compartió el mencionado clip. De acuerdo a esa publicación, ella le entregó una caja a su padre como parte de una sorpresa tardía de cumpleaños. ¿Qué había en su interior? Pues según informó People, ahí estaban imágenes de ultrasonido que revelaron que ella está embarazada.

Su padre, al ver esas imágenes, quedó en shock. Tanto así que durante un momento no dijo ni una sola palabra y solo atinó a sentarse en una roca para asimilar la noticia. Justo ahí es donde su esposa, quien es madre de Kassidy, se le acercó para averiguar qué es lo que le había generado tal impacto.

El padre de Kassidy Richardson quedó en shock buen rato. Su esposa, cuando se acercó a él para saber qué le había dejado tan impacto, vio unas imágenes de ultrasonido que revelaron que su hija está embarazada. (Foto: @klwack / TikTok)

Cuando hizo eso, ella supo que se iba a convertir en abuela y se emocionó bastante, a tal punto de optar por abrazar a su hija y a su pareja, Jake, quien también se encontraba presente en ese entonces. Mientras todo eso pasaba, el progenitor seguía sentado en la roca, pero cubriéndose una parte del rostro con las manos.

La madre de Kassidy Richardson no pudo ocultar su felicidad al descubrir que se convertirá en abuela. (Foto: @klwack / TikTok)

“Sabía exactamente cómo reaccionaría mi padre. Siempre ha sido muy sensible, algo que admiro. Mi marido es igual. Es realmente increíble ver a los hombres de tu vida tener la confianza suficiente para mostrar sus emociones”, señaló Kassidy en diálogo con People, medio que dio a conocer que ella se animó a compartirles la noticia cuando tenía nueve semanas de embarazo.

¿Qué pasó por la cabeza del padre?

Con respecto a qué pasó por la cabeza del padre de esta historia, pues te cuento que él también fue entrevistado por la citada fuente. “Mi primer pensamiento fue que había envejecido 20 años en unos 30 segundos. Vi pasar toda su infancia ante mí en un instante. Definitivamente me mareé. El estar sentado no tenía ningún efecto. Necesitaba sentarme para procesar todas mis emociones”, aseguró el hombre que si bien prefiere no usar el término “abuelo” para referirse a su persona, indicó que está muy emocionado por la etapa que vivirá su hija, ya que prontó se convertirá en madre.

Kassidy también habló sobre el hecho de cómo reaccionó su progenitora, recalcando que sabía, en cierta manera, que ella iba a actuar así. “La emoción de mi madre hizo que el momento fuera mucho más emocionante. Sabía que su reacción iba a ser más extrovertida que la de mi padre. Mi madre no lo quería aceptar y hasta me preguntó: ‘¿Es tuyo?’. Lo cual, hasta el día de hoy, me hace reír. No, mamá, ¡encontré esa ecografía en la calle!”, manifestó.

El video publicado en TikTok es un verdadero éxito en la plataforma. En poco tiempo ya cuenta con más de seis millones de reproducciones y una gran cantidad de comentarios. Precisamente, varios usuarios señalaron que entienden perfectamente la reacción del padre y que se nota que toda la familia está muy feliz por la noticia. Aquí te dejo el clip para que lo aprecies.