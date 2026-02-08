Aquella persona fanática del fútbol americano tiene como sueño asistir a un Super Bowl , uno de los eventos más emblemáticos del mundo deportivo. No solo aprecian una final, también disfrutan del famoso ‘Half Time Show’. Sin embargo, no todos cuentan con esa posibilidad, a excepción de un hombre de Maine, quien aseguró haber asistido a todas las ediciones posibles, incluyendo aquella que se celebrará este domingo 8 de febrero. A pesar de este difícil récord de mantener, el adulto mayor ha tomado una difícil cuando la competencia de hoy llegue a su fin. Te invito a conocer la historia de Don Crisman, un fanático acérrimo de los New Englands Patriots.

Este ciudadano, que está próximo a cumplir 90 años en mayo del 2026, forma parte del grupo selecto de fanáticos de fútbol americano que han presenciado todas las ediciones del Super Bowl, una tradición que comenzó en 1967 en la ciudad de Los Ángeles.

“No pensé que viviría tanto. No tenía idea que llegaría a este nivel. Simplemente siguió creciendo. Un par de veces dije que lo dejaría”, fueron las declaraciones del hombre de la tercera edad a CBS News Boston.

Para Crisman, el Super Bowl XXX (1996) sería la última edición que asistiría, pues se trataba de un buen récord personal. No obstante, al descubrir que los New England Patriots disputarían el Super Bowl XXXI, no dudó en adquirir su boleto y extender su marca registrada.

Don Crisman finalizará su récord de 59 años en la edición LX. Considera que las entradas están cada vez más caras. (Crédito: WCVB Channel 5 Boston / YouTube)

Un costo “imposible” de pagar

En esta edición del 2026, los New England Patriots tienen una nueva oportunidad para coronarse como el mejor equipo de fútbol americano de la temporada 2025, lo cual entusiasma mucho a Don Crisman, aunque significaría su última asistencia a este evento deportivo.

La razón se relaciona al elevado costo de una entrada para presenciar el Super Bowl LX, que ya superan los $4,000, un monto que evidencia la enorme evolución comercial del evento si se compara a los inicios de este evento deportivo. En primeras ediciones, los aficionados podrían disfrutar del encuentro por tan solo $12.

Una de las entradas de Don Crisman cuando asistía a un Super Bowl de décadas pasadas. (Crédito: WCVB Channel 5 Boston / YouTube)

“Ha sido un viaje divertido, pero se está volviendo bastante caro. Creo que es hora de dejarle el puesto a alguien más joven”, añadió el adulto mayor, quien asistió a este espectáculo deportivo por casi 60 años de manera consecutiva.

Este domingo 8 de febrero, los New England Patriots y los Seatle Seahwaks disputarán un vibrante encuentro con el propósito de consagrase como el flamante campeón del Super Bowl LX. Este duelo de fútbol americano en el Levi’s Stadiaum de Santa Clara está pactado para las 6:30 p.m. (hora local).

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí