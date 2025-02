Cuando el Dr. J Mack Slaughter fue con su esposa y sus tres hijos al Mimi’s Cafe en Forth Worth, Texas (Estados Unidos), no esperaba pasar por un momento inolvidable. Y es que a la hora de querer pagar lo que él y su familia desayunaron descubrió que alguien ya lo había hecho. Todo por considerarlo “un gran padre”.

Según informó Fox News, la cuenta familiar que el profesional de la salud iba a cancelar era de 85,21 dólares, una cifra alta que no esperaba que un desconocido se hiciera responsable, pero eso pasó y por eso se emocionó hasta las lágrimas, sobre todo por el mensaje que le escribió esa persona.

El profesional de la salud mostrando la boleta de todo lo que un desconocido pagó por él. (Foto: @dr.jmack / Instagram)

En la cara de la boleta, el desconocido le puso: “Gracias por ser un gran padre”. Sin embargo, eso no es todo, ya que al dar la vuelta al recibo, Slaughter encontró otro texto escrito a mano por el extraño: “De un padre a un padre. Gracias por ser el padre que necesitan que seas sin importar quién esté mirando. Necesitamos más hombres como tú. Gracias por dejarnos ver a todos tu amor por todos ellos”.

La nota que el desconocido de esta historia le dejó al Dr. J Mack Slaughter luego de haber pagado su desayuno familiar. (Foto: @dr.jmack / Instagram)

“Qué experiencia tan hermosa e inesperada”, aseguró el doctor en diálogo con el citado medio. Él también sostuvo que simplemente se divirtió con sus hijos con un juego de puntos en el café sin imaginar que alguien lo iba a ver e iba a tener tremendo detalle.

“Veo algunas de las cosas más terribles del mundo, pero esto me recordó que los completos desconocidos pueden hacer cosas maravillosas y hermosas cuando menos te lo esperas”, indicó después el hombre que se animó a compartir dos fotos de lo sucedido en su cuenta de Instagram (@dr.jmack). En ambas aparece él con la ya mencionada boleta, asegurándose de que todos puedan leer lo escrito por el desconocido.

Está dispuesto a actuar igual con otro padre

“Hombre, ¡esto me tocó el corazón! ¡Los actos de bondad al azar son TAN PODEROSOS! Mi día entero ha cambiado, ¿quizás todo mi mes? Soy increíblemente consciente de lo bueno que existe en los completos desconocidos”, colocó como descripción de su publicación. “Una vez que me recompuse y les expliqué a mis hijos por qué estaba llorando lágrimas de felicidad, mi hija me preguntó: ‘Papá, ¿a quién deberíamos bendecir hoy?’. Supongo que nunca sabré quién hizo esto ni podré agradecerle en persona, pero prometo redoblar mis esfuerzos para ser el mejor padre que pueda ser. Padres, no se atrevan a fingir, pero estoy atento a la oportunidad de devolverles el favor”, añadió.