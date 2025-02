Matthew Simmonds es un padre de familia muy fanático de los Philadelphia Eagles y, afortunadamente, él será una de las miles de personas que podrá ver al equipo enfrentar a los Kansas City Chiefs este domingo 9 de febrero en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos). Todo porque sus hijos, Tatyana y Darius Simmonds, le consiguieron una entrada para el Super Bowl 2025. Cuando se enteró de tal noticia, el progenitor se emocionó bastante.

En un video compartido en TikTok por la propia Tatyana (@t_simmzzzz) se puede apreciar el momento en que ella y su hermano le muestran el ticket a Matthew. Para ello, ambos decidieron que sea el hijo de la misma Tatyana quien le entregue a su abuelo un sobre, mientras estaban todos en la sala de la casa donde viven.

En diálogo con People, Matthew aseguró que al principio no sabía qué había en el interior de ese sobre, pues no estaba usando sus anteojos en ese entonces. “Mi nieto me entregó el sobre y cuando lo abrí, pensé que tal vez eran sus fotos escolares”, recordó.

Matthew Simmonds recibió un sobre por parte de su nieto y llegó a pensar que en su interior había fotos escolares del pequeño, pero no. (Foto: @t_simmzzzz / TikTok)

“No fue hasta que saqué los papeles y vi la foto del Super Bowl 59 y en la página siguiente el recibo de la entrada”, agregó el hombre, quien, de acuerdo al video llegó a soltar unas lágrimas producto de la emoción. En ese momento fue el hombre más feliz del mundo, ya que él es un gran fanático de los Philadelphia Eagles desde la década de 1980.

Al darse cuenta que tenía una entrada para el Super Bowl 2025, Matthew Simmonds se emocionó bastante. Sus hijos lograron darle una sorpresa que nunca olvidará. (Foto: @t_simmzzzz / TikTok)

Una tercera persona también ayudó para el detalle

“La verdad es que me quedé atónito. No me parecía posible que mis hijos hicieran esto por mí”, recalcó el hombre. Cabe mencionar que, de acuerdo al citado medio estadounidense, quien también ayudó para que el detalle se concretara fue el padre del hijo de Tatyana. Es decir, el yerno de Matthew, Jason Martin.

“Significa mucho para mí pensar que mis hijos y mi yerno hicieron un sacrificio tan personal para hacer realidad mis sueños. Cuando piensas en criar a tus hijos, lo único que imaginas es cuidarlos y hacer que las cosas sucedan para ellos”, sostuvo el padre, que antes de recibir su entrada para el Super Tazón 2025 esperaba ver el evento por televisión con su familia. Saber que podrá asistir al gran partido es algo que hasta ahora no se lo cree.

“Quería ir en 2004, pero no pude por el trabajo. En 2022, fui al partido del campeonato de la NFC, por lo que no pude permitirme comprar entradas para el Super Bowl. Este año, solo tenía pensado verlo con mi familia”, precisó el hombre.

La razón por la que Tatyana tuvo ese gran gesto con su padre

Tatyana no puede estar más feliz por su padre, a quien considera como “una persona bastante desinteresada” que “lo dio todo” mientras la criaba. “Poder devolverle eso fue un momento hermoso para compartir porque él no lo esperaba”, señaló.

“Para mi padre, el sueño de toda la vida no solo era ver a los Eagles en el Super Bowl, sino que también ganaran. En 2018, fuimos testigos por primera vez de que ganaran el Super Bowl y fue un momento muy importante para toda nuestra familia”, expresó también la hija en la entrevista con People. “Mi padre ha seguido a los Eagles desde los años 80. Seguía a Randall Cunningham, que era alguien con quien supongo que podía identificarse”, aseveró después.

Cabe mencionar que Matthew podrá asistir al Super Bowl 2025, pero lo hará solo, ya que sus hijos, Tatyana y Darius Simmonds, y su yerno Jason Martin no pudieron darse el lujo de comprar más entradas debido al alto precio que tenían. Eso fue confirmado por la propia Tatyana en otro video difundido en TikTok.