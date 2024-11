Perder a un ser querido es una de las experiencias más difíciles que existen para una persona. Eso lo sabe muy bien Boo Am Go, un hombre de 73 años que vive en New Jersey (Estados Unidos). Digo eso porque su perrita Bella falleció hace poco, exactamente el 17 de noviembre. Como la extraña bastante, él tuvo un conmovedor detalle con ella.

La hija de Boo Am Go, Grace Go, conversó con Newsweek e informó que su padre ha estado hablándole a su mascota fallecida todos los días mientras camina por la casa. Realmente, extraña su presencia. Es por eso que un día, cuando estaba arreglando el jardín, rastrilló algunas hojas de tal manera para formar la palabra “Bella” en honar a su perrita.

Esta imagen muestra a la perrita Bella, que falleció recientemente. (Foto: @graceronie / TikTok)

El resultado final fue grabado por Grace, quien después subió ese video a su cuenta de TikTok (@graceronie). El detalle acabó emocionando a muchos usuarios, incluyendo a la propia hija de esta historia, quien, sostuvo que era “el homenaje más hermoso” que jamás había visto, en diálogo con la citada fuente.

Esta imagen permite ver a Boo Am Go caminando luego de haber tenido un conmovedor detalle con su perrita fallecida. (Foto: @graceronie / TikTok)

Según indicó, su padre esperaba que Bella “lo viera desde el cielo”, algo que nosotros estamos seguros que hizo. “Estaba asombrada porque era tan conmovedor y lloré mucho. No es fácil rastrillar y soplar las hojas y darles esa forma, pero el hecho de que se haya tomado el tiempo para hacerlo tan hermoso demuestra cuánto amaba a Bella y todavía la ama”, recalcó la mujer.

Esta imagen muestra que Boo Am Go colocó varias hojas de tal manera para formar la palabra “Bella” en honor a su perrita fallecida. (Foto: @graceronie / TikTok)

Tuvo otro gesto

“También hizo un monumento en el interior de la casa para Bella con sus cenizas, una fotografía, huellas de patas y juguetes favoritos en la sala familiar donde pasaron mucho tiempo juntos”, agregó Grace. Ella, al igual que su padre, espera que su fiel amiga de cuatro patas esté descansando en paz.

