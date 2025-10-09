Es común escuchar la frase “el que la sigue, la consigue”, dejando entrever que se debe ser persistente para cumplir algún objetivo o reto. Estas palabras pueden ser corroboradas por una pareja de Indiana, que tuvieron la fortuna de conseguir un valioso diamante de 2,71 quilates tras excavar durante dos días.

Este es el caso de Dewy White y su esposa, ambos residentes de Paoli. Ambos visitaron el Parque Estatal ‘Crater of Diamonds’ en Murfreesboro, en Arkansas . Iniciaron con gran entusiasmo en su búsqueda, pues deseaban poseer esta piedra preciosa.

Como te comenté, fueron dos días de excavación, pero creyeron que sus esfuerzos fueron en vano, pues no hallaron algún diamante. Por un momento pensaron desistir de dicho reto, pero consideraron que debían intentarlo una vez más.

Este es el diamante que encontró Dewy White en el Parque Estatal de Diamantes. (Crédito: @arkansasstateparks / Instagram)

Fue así que regresaron al parque estatal, pero esta vez decidieron cavar en el área de Canary Hill por la recomendación de un personal. Afortunadamente, en esta ocasión sí tuvieron la suerte que esperaban en el primer día.

Durante su intento, Dewy observó algo diferente a lo habitual y quedó sorprendido al notar que se trataba de un diamante blanco. “Parecía un trozo de vidrio metálico. En cuanto lo vi en mi pala, lo supe”, declaró.

Denny White y su esposa encontraron este diamante blanco de 2,71 quilates en su tercer día. (Crédito: @arkansasstateparks / Instagram)

Lo denominó ‘Diamante de la Esperanza’

Para quitarse la duda, el hombre llevó esta roca hacia la mesa de identificación, donde se confirmó que realmente se trataba de un diamante. Esta piedra preciosa era similar “al tamaño de un guisante” y podía obtener una cuantiosa suma de dinero si desea venderla.

Ante el hallazgo, Dewy decidió denominarla ‘Diamante de la Esperanza’ pues tenía mucha confianza de que encontraría alguno durante su visita a este parque estatal. Es más, indicó que está totalmente agradecido a la persona que le recomendó cavar en dicho sitio.