Ninguna persona tendría en su mente que, durante un viaje de excursión , podría encontrar algún objeto que le permita obtener miles de dólares, pues el principal objetivo es escapar de la rutina estresante. Sin embargo, una familia de Oklahoma tuvo la fortuna de hallar un diamante cuyo peso es cercano a los 3 quilates cuando visitaron un parque estatal de Arkansas.

Esta es la historia de Raynae Madison y su familia. El fin de visitar el Parque Estatal Crater of Diamonds, situado en Murfreesboro, era para celebrar el cumpleaños de un sobrino. No obstante, también tuvieron la esperanza de encontrar alguna piedra preciosa en este sitio.

Con ese objetivo en mente, esta familia compró algunas herramientas en una tienda de dólar para excavar y probar suerte. Fue una buena decisión, ya que Madison fue capaz de notar el brillo de este diamante de color chocolate de 2,79 quilates.

“Al principio pensé que se veía genial, pero no estaba segura de qué era. ¡Sinceramente pensé que era demasiado grande para ser un diamante”, fueron las palabras de emoción de Raynae.

Esta familia le bastó unas herramientas simples para excavar y encontrar este diamante de color chocolate. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Un diamante con un significado especial

Ante este hallazgo, Raynae Madison decidió bautizarlo como el ‘Diamante William’, en referencia al nombre de su sobrino que cumplía años en aquel día. Se trató de un momento perfecto que ninguno de los integrantes de esta familia lo imaginó.

Ahora será un momento crucial para que Raynae Madison y sus seres cercanos si decidirán mantenerlo como un recuerdo valioso en familia o venderlo a un buen postor para recibir una exorbitante suma de dinero.

El Parque Estatal del Cráter de Diamantes es conocido por brindar la posibilidad a sus visitantes de encontrar piedras preciosas. (Crédito: Arkansas' Crater of Diamonds State Park / Facebook)

El ‘Diamante Willian’ se trata del tercer más grande registrado en este parque estatal, superando a aquella piedra preciosa de 2,30 quilates hallada a fines de julio. Hasta ahora, se han registrado un total de 403 diamantes en Crater of Diamonds en el presente año.