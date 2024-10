Reír para no llorar. Con esa frase se podría resumir la historia que te contaré en esta nota. Hoy te hablaré sobre una familia de Philadelphia, Pensilvania (Estados Unidos), que afronta la muerte del padre con humor en su tumba. Sí, lo que puede parecer extraño para algunos, para ellos es divertido y normal. ¿Quieres saber más al respecto? Sigue leyendo.

Robin Rosenthal y sus hijos Sam y Emma sufrieron una gran pérdida en 2010, año en que falleció Mark (el padre de la familia) de un ataque cardíaco. Desde ese entonces, ellos han afrontado el duelo con mucho ingenio. Tanto así que se han animado a hacer bromas en el cementerio donde está enterrado el progenitor.

Los tres se han vuelto muy populares en Instagram a raíz de lo que realizan luego de la muerte del padre. A través de la cuenta de la madre (@itstherosenthals), comparten videos de las bromas en la tumba. Uno de los clips más populares, por ejemplo, es el titulado ‘Pool party with dad’ (fiesta en la piscina con papá).

Esta imagen muestra a Robin Rosenthal haciendo una broma cerca de la tumba de su esposo. (Foto: @itstherosenthals / Instagram)

En la mencionada grabación, la señora Robin hace muchas bromas. “Jugar al voleibol con Mark estos días no es lo que solía ser”, dijo en un momento. “Solía devolver la pelota”, agregó después, ocasionando la risa no solo de sus hijos, sino también de muchos usuarios.

Tienen grandes recuerdos en el cementerio

“Lo bueno del duelo es que nuestra relación con nuestro ser querido no termina”, indicó Emma Rosenthal en diálogo con TODAY. “Simplemente es diferente ahora que ya no está con nosotros”, precisó la joven, que, junto a su madre y hermano, ahora tiene grandes recuerdos en el cementerio. Algo que no puede decir mucha gente.

“La gente ve los cementerios como lugares tristes... Hemos cambiado el guion”, aseguró Sam Rosenthal, siempre según la citada fuente. “Estamos construyendo nuevos recuerdos con nuestro padre, que ya no está aquí, pero está aquí. Lo bueno del duelo es que nuestra relación con nuestro ser querido no termina. Simplemente es diferente ahora”, añadió.

En esta imagen aparece Robin Rosenthal con sus hijos Sam y Emma. (Foto: @itstherosenthals / Instagram)

Hicieron terapia cuando el padre falleció

Pero al comienzo la situación fue muy complicada. Afrontar la partida de un ser amado no es nada fácil. “Hicimos terapia, terapia de grupo, hicimos de todo”, recalcó Robin Rosenthal. “Decidí que haríamos lo que fuera necesario porque no iba a dejar que el dolor nos separara. Puse mi corazón y mi alma en estos niños, y miren cómo hemos crecido juntos”, señaló orgullosa.

“Desde entonces pensamos: ‘Bueno, ¿qué otras cosas divertidas podemos hacer?’”, dijo Emma Rosenthal. “Una de las cosas más importantes que hacíamos como familia cuando papá estaba vivo era pasar el Día del Padre en la piscina... así que este año llevamos la fiesta en la piscina a la casa de papá”, aseveró. Y ese video, como ya indiqué líneas arriba, es de los mejores que han difundido hasta la fecha.

Esta imagen muestra a Robin y Mark Rosenthal en el día de su boda. (Foto: @itstherosenthals / Instagram)

Además de eso, la familia ha realizado otras actividades cerca a la tumba del padre, como pícnics. “Para nosotros es casi un lugar feliz, donde, ya sabes, podemos desconectarnos del mundo y ser los tres juntos y recordar todos los buenos momentos que pasamos con nuestro padre”, sentenció Emma, quien planea seguir compartiendo contenido sumamente divertido con su madre y su hermano.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.