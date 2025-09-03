Muchos consideran que la suerte no existe, pero un hombre de Owenton no dudará más del destino tras ganar el monto de $250 mil cuando se animó a comprar dos boletos de la Lotería de Kentucky . No lo puede creer, ya que esta cantidad de dinero le brindó la posibilidad de pagar su hogar.

Este es el caso de Michael Perry. Según un comunicado de lotería en mención, este hombre condujo hasta Louisville para recoger a su primo, pero su instinto le obligó a que se detenga en Verona con el propósito de comprar dos boletos del juego Wild Cash 100X en la gasolinera Hop Shop.

Por un momento pensó que no ganaría ningún monto, ya que anteriormente no tuvo suerte, pero aquel día fue distinto. El primer boleto no fue nada alentador, pero el segundo ticket le permitió estallar de felicidad.

Michael quedo anonadado al observar el monto que había conseguido, pues nunca se lo imagino. “Lo primero que pensé fue pagar mi casa. Es una sensación increíble que ahora puedo hacerlo”, declaró.

No dudó en llamar a su esposa

La felicidad que sentía este ganador la quiso compartir y por eso llamó a su esposa Felicia. Ella se le hizo extraño que la llamará, pues sabía que estaba en horario de trabajo hasta que supo cuál era la razón.

“Me llamó, así que contesté y me dijo: ‘¿Puedes hablar? Vas a pensar que estoy bromeando, pero te prometo que no. Acabo de ganar US$250 mil con un boleto. ¿Puedes salir del trabajo e ir a la lotería conmigo?’“, contó Felicia.

En un principio, la mujer no creyó, pero su asombro fue enorme cuando pudo corroborar que Michael no estaba mintiendo. Lloró de felicidad, pues consideró que este premio cambiaría la vida a ambos.

Fue así que la pareja se dirigió a la sede de la lotería de Kentucky el mismo día y se llevó a casa US$180 mil, ya que se aplicaron impuestos.

