Gabrielle Clinton es una pastelera de Estados Unidos que poco a poco se está ganando un nombre en las redes sociales debido a que prepara deliciosos pasteles y postres para sus seres queridos y luego los da a conocer ya sea en su cuenta de TikTok (@gabriellem222) como en la de Instagram (@cakesbygc). Hoy te hablo sobre ella porque esta mujer recibió una gran sorpresa por parte de su familia en el día de su cumpleaños.

Victoria, quien es hermana de Gabrielle, conversó con People y contó que el plan de sorprenderla se elaboró durante una conversación informal. “Mis hermanos y yo estábamos charlando sobre su cumpleaños y de repente surgió la idea de que sería genial poder prepararle cada uno un postre diferente y luego fingir que no lo sabíamos y sorprenderla”, contó.

Victoria se encargó de que todo lo que se prepare sea en función a los gustos de Gabrielle. Como todos saben que a ella no le agradan los pasteles de cumpleaños tradicionales, cada uno elaboró otros postres. De acuerdo al citado medio, la mamá hizo una tarta de crema de banana, el papá hizo un pudín de chocolate, Alexandra (otra hermana de Gabrielle) hizo galletas de mantequilla con chispas de chocolate, Andrew (el hermano) hizo brownies, Jacqueline (otra hermana) hizo donas de crème brûlée y Victoria hizo un pastel de banana.

Gabrielle Clinton vivió un momento que nunca olvidará. Sus familiares le prepararon muchos postres que sabían que le iba a gustar. (Foto: @.bictoria / TikTok)

La confusión de Gabrielle al inicio

Todos esos postres fueron entregados a Gabrielle uno por uno cuando ella se encontraba sentada en la mesa de su casa. Ella no podía creer lo que hicieron. “Al principio, estaba muy confundida porque llegamos a casa después de cenar y mi hermana, Jacqueline, estaba friendo donas”, recordó, en diálogo con People. Victoria, en ese momento, siguió el plan, fingiendo que no sabía nada. “Ah, supongo que hizo donas para tu cumpleaños. No estoy segura”, fue lo dijo ahí.

“De repente, mi padre saca algo. Y entonces Victoria dijo: ‘Espera, ¿hicieron postre? Yo hice postre’. Y lo fui procesando lentamente y pensé: ‘¿Qué está pasando?’”, manifestó después Gabrielle. Por suerte, Victoria, previamente a que todos comenzaran a seguir el plan, puso su celular en un lugar estratégico para poder grabar las reacciones de su hermana, las cuales después fueron publicadas en TikTok a través de la cuenta @.bictoria.

Los detalles que recibió Gabrielle Clinton por parte de sus familiares es tema de conversación en TikTok. (Foto: @.bictoria / TikTok)

“Fue muy divertido para nosotros ver el detrás de escena, pero también ver su reacción en tiempo real”, sostuvo Victoria, cuyo video acabó convirtiéndose en viral rápidamente. Y no es exageración. El impacto que generó fue tan grande que, según la ya mencionada fuente, marcas como Coca-Cola, Barbie, Cracker Barrel y Betty Crocker expresaron su deseo de replicar la idea.

Más allá de ello, Gabrielle está muy contenta por la gran sorpresa de sus familiares. “Fue muy reconfortante que cada uno de ellos se tomara su tiempo y creara algo para mí. Me hizo sentir muy especial”, aseveró la pastelera.