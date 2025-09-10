Decarlos Brown Jr. está acusado de asesinar a la refugiada ucraniana Iryna Zarutska a bordo de un tren en Charlotte, Carolina del Norte, un crimen que ha causado conmoción tanto en Estados Unidos como en diferentes partes del mundo.

Fue su hermana, Tracey Brown, quien contó que Decarlos le confesó que apuñaló a la víctima porque creía que ella podía leerle la mente. Según explicó, su hermano padece esquizofrenia paranoide y estaba convencido de que el gobierno le había implantado un chip.

“Una persona que escucha voces en su cabeza y cree que el mundo está en su contra, tarde o temprano se va a quebrar. Y creo que esa noche él se quebró”, declaró Tracey en una entrevista con CNN.

La mujer también relató que en 2022 sufrió un violento ataque de su hermano, cuando él la mordió y destrozó una puerta. La madre de ambos aseguró que intentó internarlo en un centro de salud mental a largo plazo, pero no pudo hacerlo porque no era su tutora legal.

Tracey añadió que el comportamiento de Brown empeoró después de salir de prisión en 2022, tras cumplir cinco años por un robo a mano armada. “Él no parecía ser el mismo”, afirmó, señalando que ya no podía mantener conversaciones normales, mostraba agresividad y no lograba conservar un trabajo.

El caso de la ucraniana asesinada volvió a poner en evidencia los vacíos en el sistema de atención a personas con enfermedades mentales graves, especialmente aquellas con antecedentes de violencia.

El sospechoso, identificado como Decarlos Brown, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. (Foto: Mecklenburg County Sheriff’s Office)

Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada mientras viajaba en un tren en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto: @lucaveros225 / Instagram)

El atacante podría recibir la pena de muerte

Decarlos Brown Jr., indigente de 34 años con un largo historial delictivo, podría ser condenado a muerte tras el ataque en contra de Iryna Zarutska.

A pesar de tener 14 causas penales previas, Brown estaba en libertad y vivía en la calle cuando sacó un cuchillo y apuñaló hasta la muerte a la joven ucraniana de 23 años en un tren ligero en South End, Charlotte.

Iryna es recordada por sus amigos como una artista apasionada y amante de los animales. (Foto: @lucaveros225 / Instagram)

Brown fue detenido y la fiscalía de Carolina del Norte le imputó cargos de asesinato en primer grado.

La acusación federal añadida el martes puede acarrear cadena perpetua o pena de muerte.

