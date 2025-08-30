Esta semana se conmemoran 20 años del huracán Katrina , uno de los más mortíferos de la historia de Estados Unidos. A pesar del devastador número de víctimas, existieron sobrevivientes. Un claro ejemplo es Emani Scott, quien recientemente compartió su historia de cómo logró reencontrarse con su madre dos años después de la catástrofe.

Ella todavía recuerda ese momento. En ese entonces, tenía 13 años y, afortunadamente, ni ella ni su familia fueron víctimas del desastre. No obstante, debían buscar un refugio, pues aún no estaban a salvo de este desastre.

“Fue un caos, El pánico entre la multitud duró varias horas antes de que nos diésemos cuenta: ‘Bueno, chicos, no hay agua’”, contó a People.

En un principio, la familia abandonó su hogar en Barrio Francés de Nueva Orleans y se dirigió al Centro de Convenciones Moriel. Sin embargo, fue el comienzo de una pesadilla que les causó más angustia que el propio huracán.

Repentinamente, personal militar llegó a este lugar e informó a los ciudadanos que serían evacuados en helicópteros. Fue así que Emani, su hermano Emanuel y su abuela estarían juntos, mientras que su madre y su otra hermana Jermani, de 10 meses, evacuarían por separado. En un principio, creyeron que los transportes aéreos los llevarían al mismo destino, pero no fue así.

Su mamá y su pequeña hermana fueron trasladadas a Texas, mientras que ella y los familiares restantes llegaron al campamento de asentamiento de Dawson, Virginia Occidental.

El huracán Katrina es uno de los más mortíferos que ha ocurrido en Estados Unidos. (Foto: AFP)

No dejaba de buscarlas

Conforme pasaban los meses, Emani no tuvo información del paradero de su madre. Si bien sintió una gran preocupación, amistades cercanas le brindaron apoyo y pudo reencontrarse después de dos largos años.

Aún recuerda el preciso momento en que su hermana Jermani tuvo miedo de acercarse, pues ya no era la bebé de 10 meses que recordaba. Sin embargo, tras una explicación de su madre, la situación se volvió emotiva.

“Estábamos felices, Finalmente volvimos a estar juntos. Eso me hizo sentir realmente muy bien”, declaró Emani.

Regresaron a New Orleans

Con el pasar de los años, esta familia decidió regresar a New Orleans, la ciudad donde crecieron. Ahora, Emani es madre de dos hijos, su hermana Jermani estudia en la Universidad de Drexel y su hermano Emanuel trabajo como seguridad en un hospital.

La mujer, que actualmente tiene 33 años, considera que tanto ella como su familia demostraron una gran fortaleza, pues supieron lidiar contra el huracán Katrina y sus consecuencias. “Somos sobreviviente y, como mínimo, este debería ser un momento para recordar”, finalizó.

Emani actualmente tiene 33 años. Es madre de dos hijos. (Crédito: @faithspeaks_alchemy / Instagram)

