El gimnasio es el lugar favorito de las personas a las que les encanta entrenar. Precisamente, Zahra, una mujer de Arizona (Estados Unidos), suele ir seguido a uno para mantenerse en forma. Un día, mientras corría en una cinta ahí, recibió una inesperada petición que quedó registrada en un video. Continúa leyendo para que te enteres de todos los detalles.

Debido a que Zahra es una entrenadora personal, según Newsweek, ella suele colocar su celular en lugares estratégicos para grabarse siguiendo su rutina de ejercicios. Esto con el fin de después tener contenidos agradables para sus seguidores en TikTok (su cuenta es: @zahrafit.cpt).

En esta imagen aparece Zahra corriendo en la cinta de un gimnasio. (Foto: @zahrafit.cpt / TikTok)

Justamente, en esa red social es donde compartió el clip donde una mujer le hizo una inesperada petición. Resulta que mientras Zahra corría en la cinta, una chica, cuya identidad se desconoce, se mostró descontenta por el ruido que hacía la máquina, por lo que optó por ir a hablarle. “Oye, para. Ni siquiera puedo escuchar mi música”, le dijo para luego marcharse.

Esta imagen muestra el preciso momento en que una mujer le pide a Zahra que deje de correr porque hace mucho ruido. (Foto: @zahrafit.cpt / TikTok)

Mientras escuchaba sus palabras, Zahra lució una pequeña sonrisa y, eventualmente, paró de correr para ir por su celular. “Cuando solo intentas hacer un sprint sólido, pero a alguien no le entusiasma tu elección de lista de reproducción”, se lee en la descripción de su publicación.

En esta imagen se aprecia a Zahra mirando a la mujer que le pidió algo insólito en un gimnasio. (Foto: @zahrafit.cpt / TikTok)

No quiso molestar a nadie

“Es gracioso, pero también me recuerda la frecuencia con la que todos estamos en nuestros propios mundos, con una conciencia limitada de lo que sucede a nuestro alrededor. Y lo entiendo: los medios, la vida acelerada, es fácil sentirse desconectado. ¡Definitivamente no quise arruinar la onda de nadie! Todos estamos allí para mejorar, y quién sabe por lo que está pasando alguien más. Entonces, ¿mi enfoque? No reacciones. Déjalo pasar. Lo mejor que podemos hacer es reírnos y seguir adelante (aunque a veces me río nerviosamente)”, agregó.

#StayKind #FocusOnYou #KeepRunning #JoeySwoll #KillThemWithKindness @zahrafit.cpt When you’re just trying to get a solid sprint in but someone’s not thrilled with your playlist choice…😂 It’s funny, but it also reminds me how often we’re all in our own worlds, with limited awareness of what’s going on around us. And I get it—the media, the fast-paced life—it’s easy to feel disconnected. I definitely didn’t mean to mess up anyone’s vibe! We’re all there to improve ourselves, and who knows what someone else is going through. So, my approach? Don’t react. Let it roll off. The best we can do is laugh it off and keep going (even if I laugh nervously sometimes 😅). What about you? How do you handle situations like this? 👀 #GymCommunity #LifeAintSoSerious @Joey Swoll ♬ original sound - Zahra

A raíz de lo sucedido, miles de usuarios expresaron su asombro por la petición de la desconocida, asegurando que la del problema es ella y que si en todo caso no tolera la bulla, que se vaya a entrenar a su casa. ¿Tú qué opinas? El video de lo ocurrido ya tiene más de nueve millones de reproducciones.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.