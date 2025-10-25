En la mayoría de casos, hay personas que suelen perder la batalla contra una enfermedad letal debido a que no son capaces de detectarla a tiempo. Por esa razón, es necesario que, ante algún dolor o presencia extraña en alguna parte del cuerpo, se debe acudir a un especialista para descartar cualquier mal. En esta ocasión, una joven madre mexicana logró descubrir que tenía cáncer de mama de una forma inesperada.

Este es el caso de Laura Hernández, una mujer de 29 años que reside en Georgia. En una conversación con Univision Atlanta, fue capaz de contar su vivencia con el propósito de alertar a las madres que amamantan a sus bebés recién nacidos.

Cuando tuvo a su hija, esta joven lo tuvo bien definido: otorgarle la leche materna. Sin embargo, existió algo inusual al realizar esta práctica, pues solo podía alimentarla a su bebé con su seno derecho, ya que le resultaba “imposible” hacerlo con el lado izquierdo.

Laura cuenta que se le hacía imposible darle de amamantar a su bebé con su seno izquierdo. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

No le tomó importancia del caso hasta que detectó una “bolita” en su seno izquierdo. Por un momento, ella imaginó que se trataba de algún golpe que sufrió sin que se dé cuenta; sin embargo, tomó la decisión de acudir a un especialista.

Fue en ese momento que le diagnosticaron cáncer de mama en etapa II. Los médicos le informaron que este mal se situaba en los ductos de leche de su seno izquierdo. Esa señal de que “algo estaba mal” fue clave para que logre detectarlo a tiempo.

Laura Hernández cuenta que, después de cinco meses de haber nacido su hija, presentaba molestias en la zona de sus senos; sin embargo, creyó que esos dolores se debían a su ciclo menstrual; por esa razón, no le tomó importancia del caso.

A Laura Hernández le diagnosticaron cáncer de mama en etapa II. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

“Fue muy duro”

Cuando se enteró sobre el cáncer que poseía, Laura tomó la arriesgada decisión de someterse a ocho quimioterapias dobles. Para ella, no fue nada sencillo, pues se trata de un proceso que requiere valentía.

“Fueron muy duras, la verdad, pero resistí porque tengo una razón muy grande por la cual estar aquí, por la cual vivir. A pesar de todo, yo nunca me rendí, nunca dejé de trabajar, nunca dejé de hacer mis cosas como mujer y como mamá”, declaró.

Ahora, está a la espera de que se le realice una doble mastectomía por recomendación de su oncólogo. Su caso es un claro ejemplo hacia las madres de la importancia de realizarse chequeos ante cualquier síntoma.