Kristin Cabot se volvió viral tras ser captada en una “kiss cam” junto a su colega Andy Byron durante un concierto de Coldplay en Boston, Estados Unidos. La escena generó un escándalo en redes sociales, ya que ambos están casados con otras personas y trabajan juntos en la empresa tecnológica Astronomer.

El momento, captado en una pantalla gigante durante el evento, provocó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. Poco después, Kristin fue puesta en licencia laboral y eliminó sus perfiles públicos en redes como LinkedIn.

Lo que pocos sabían es que Kristin está casada con uno de los herederos de una de las familias más antiguas y ricas de Boston. Según publicaciones en redes sociales, ella está casada con Andrew Cabot, dueño de Privateer Rum, empresa productora de ron con sede en Massachusetts.

Kristin Cabot y Andy Byron fueron captados abrazados durante un concierto de Coldplay, a pesar de estar casados con otras personas. (Foto: @instaagraace / TikTok)

Andrew se presenta como la sexta generación al frente de la histórica marca de ron fundada por su antepasado, el “original” Andrew Cabot.

La fortuna de los Cabot pasa de generación en generación, y fue estimada en 200 millones de dólares en un perfil publicado en 1972 por The New York Times. Ajustado a la inflación, eso equivale a unos 15.400 millones de dólares en 2025, lo que convierte a la familia en una de las más adineradas de la región, según el New York Post.

No está claro cuándo se casaron Kristin y Andrew, pero se sabe que ambos tuvieron matrimonios anteriores. En el caso de ella, su divorcio previo se finalizó en 2022. Además, su cuenta de LinkedIn, ahora eliminada, indicaba que formaba parte del consejo asesor de Privateer Rum desde septiembre de 2020.

Se desconoce cuándo se casaron Kristin y Andrew, pero se sabe que ambos han tenido matrimonios anteriores. (Foto: Maud Cabot / Facebook)

Este año, la pareja compró una casa en la costa de New Hampshire por 2,2 millones de dólares, según registros públicos. La residencia se suma al patrimonio familiar y refuerza su pertenencia a uno de los clanes más influyentes de Nueva Inglaterra.

Además, la familia Cabot forma parte del exclusivo grupo social conocido como los “Boston Brahmin”, un círculo de élite que controló Nueva Inglaterra durante siglos. Es un linaje tan antiguo y cerrado que ni siquiera los Kennedy, por su origen irlandés-católico, eran considerados parte de él. La familia construyó su fortuna principalmente a través del negocio del “carbon black”, un material clave en la fabricación de neumáticos.

A lo largo de diez generaciones, los Cabot han liderado diversos negocios en la región, incluyendo la producción de ron.

Andrew Cabot es director ejecutivo de Privateer Rum, una empresa productora de ron con sede en Massachusetts. (Foto: Joanne Rathe / The Boston Globe vía Getty Images)

El patriarca Samuel Cabot fortaleció la riqueza familiar al casarse con Eliza Perkins, hija de un comerciante exitoso. También participaron en el comercio de esclavos y opio en el siglo XIX, aunque más tarde destinaron parte de su fortuna a universidades como Harvard, MIT, Norwich y la Escuela Perkins para Ciegos.

El heredero Francis Cabot resumió el legado familiar diciendo: “Durante años nos han interesado solo dos cosas: casarnos con mujeres ricas y el canto en grupo”.

Que decisión tomó Astronomer tras el escándalo viral de Kristin Cabot

Astronomer confirmó que tanto el CEO Andy Byron como la jefa de Recursos Humanos Kristin Cabot fueron puestos en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una investigación interna.

Poco después, el consejo directivo de la empresa aceptó la renuncia de Byron y nombró al cofundador y director de producto Pete DeJoy como director ejecutivo interino.

En su comunicado, la empresa afirmó que este cambio era necesario para reforzar los estándares de conducta y responsabilidad en el liderazgo. Asimismo, se anunció que se iniciaría la búsqueda de un nuevo CEO permanente.

