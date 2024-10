Hizo su mayor esfuerzo y eso se aplaude. Una madre de Miami, Estados Unidos, llamada Michelle se ha ganado el cariño de muchos usuarios de TikTok luego que un video compartido en esa red social mostrara que practicó español para darle la bienvenida al novio de su hija. ¡Tienes que ver la grabación sí o sí!

El clip en cuestión fue compartido por la cuenta @lyneaandjorge, que es manejada por la hija de la progenitora, Lynéa Lang, y su pareja, Jorge Pérez. Según la publicación, como era la primera vez que la madre iba a conocer al novio español, ella quiso hablarle en su idioma.

Esta imagen muestra cómo una madre de Miami se puso nerviosa antes de hablarle en español al novio de su hija. (Foto: @lyneaandjorge / TikTok)

Es por eso que se preparó bastante para tener una conversación con él. Si bien al inicio de la grabación se puede apreciar que se puso nerviosa, luego todo fluyó estupendamente. Solo por momentos ella tuvo la necesidad de ver a su hija para saber si lo que decía estaba correcto.

Esta imagen permite apreciar que la madre de Miami, por momentos, miró a su hija para saber si hablaba bien en español a su novio. (Foto: @lyneaandjorge / TikTok)

Las palabras de la madre

“Un placer conocerte por fin. Estoy muy emocionada de que te quedes aquí con nosotros. Por favor, ponte cómodo. Eres parte de nuestra familia. Has hecho tan feliz a Lynéa y eso me hace tan feliz. Gracias”, fue lo que le dijo la madre Michele al novio de su hija. Segundos después, ella extendió sus brazos para darle un gran abrazo.

Esta imagen muestra que al final la madre de Miami abrazó al novio español de su hija. (Foto: @lyneaandjorge / TikTok)

A raíz de la publicación del video, Lynéa Lang fue entrevistada por Newsweek. “Mi mamá es realmente mi mejor amiga y es reconfortante saber que siempre me apoya y me respalda. Cuando dijo que quería practicar algo para decirle a Jorge en español, realmente no me sorprendí porque mi mamá es así de maravillosa y amorosa”, indicó la mujer al citado medio. El clip que subió ya tiene más de tres millones de reproducciones.

