Erika Diarte-Carr, de 30 años, es una madre soltera de Utah, Estados Unidos. Como hace poco le dijeron que le quedaban 3 meses de vida, decidió hacer algo inesperado: planear su propio funeral. Y para ello creó una campaña en GoFundMe, donde las personas pueden ayudarla. Esta es su conmovedora historia.

La vida de Erika, quien es progenitora de Jeremiah (de 7 años) y Aaliyah (de 5), cambió totalmente el 7 de mayo de 2022, cuando ingresó a urgencias por una supuesta lesión normal en el hombro, de acuerdo a información brindada por ella misma en la descripción de su campaña en GoFundMe. En aquel entonces, le indicaron que tenía cáncer terminal en etapa 4.

Luego que el médico le dejara en claro que iba a necesitar apoyo en casa y que iba a recorrer un largo y duro camino, le comentó que había múltiples tumores que habían hecho metástasis en otras partes de su cuerpo, incluido su esqueleto. Así fue como encontraron el tumor que estaba causando su dolor de hombro.

“En ese momento, el daño ya estaba hecho. En ese momento, mi vida y la de mis hijos habían cambiado para siempre, así como la de todos los que nos rodeaban”, aseguró la mujer, que, lamentablemente, tuvo que recibir otra difícil noticia tiempo después.

“El 17 de enero de 2024, me diagnosticaron síndrome de Cushing, que me ha causado muchos otros problemas subyacentes, como aumento rápido de peso e hinchazón (más de 27 kg en cuestión de semanas), deterioro muscular y óseo, presión arterial alta, diabetes tipo 2, cara de luna y mucho más. ¡Esta enfermedad ya me ha quitado mucho a mí y a mi familia!”, recalcó. “Desde que me diagnosticaron, he logrado seguir trabajando a tiempo completo, y al principio solo me tomé dos meses de descanso para cirugías, biopsias, citas, tratamientos de radiación y quimioterapia. Todo esto mientras sigo siendo mamá a tiempo completo. Tengo un sistema de apoyo INCREÍBLE, pero con el tiempo esto ha supuesto un gran desgaste financiero, emocional, mental y físico para todos nosotros”, añadió.

El día en que le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida

En una actualización de la descripción de su campaña de GoFundMe, Erika comentó que el 18 de septiembre tuvo una cita con un médico oncólogo. “Lamentablemente, no me dieron la mejor noticia. Debido a mi pronóstico, decidí interrumpir los tratamientos porque ya no ayudarán. Me dieron 3 meses de vida”, señaló.

“Durante los próximos meses, necesito asegurarme de que mis hijos estarán bien después de que me vaya. Ahora me enfrento a lo más difícil: planificar mi propio funeral. Debido a que no puedo trabajar desde hace meses, no tengo dinero ahorrado ni ningún seguro de vida reservado para esta situación. He analizado los gastos y necesito recaudar alrededor de $5000 para asegurarme de que se cubran los costos del funeral, además de que quiero dejar algo para mis bebés”, indicó después la madre.

Si bien la meta, como ella bien dijo, era de 5 mil dólares, ya viene recaudando más de un millón de dólares, una cifra definitivamente impactante. “Para preocupación de alguien, todos los fondos que han excedido mi meta de costos funerales ahora serán colocados en un fondo fiduciario para mis bebés. De esa manera puedo dejar algo para ellos y aún puedo asegurarme de que estarán bien a medida que crezcan”, aseveró Erika, que, en diálogo con ABC4, manifestó que jamás quiso tener un funeral con lujos.

“Nunca esperé tener un gran funeral, ni que mucha gente se acercara a ayudarme. Con la forma en que sucedió, estoy en shock... Muy agradecida por todos y por todo lo que ha estado allí”, declaró.

