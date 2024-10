Los perros adoran pasar tiempo con sus dueños. Cuando no están junto a ellos, se ponen tristes y hasta pueden llegar a enojarse. Precisamente, el can de esta historia, cuyo nombre es Snow y vive en Tamworth (Inglaterra), se molestó con sus propietarios luego que estos regresaran de unas vacaciones sin él. Como el animal se sintió excluido y no pudo compartir con sus amigos humanos, tuvo un comportamiento muy singular al verlos nuevamente.

Poonam Lea, una de las propietarias de Snow, en una conversación con Newsweek, detalló que ella y su esposo decidieron irse de vacaciones durante tres semanas. Como no querían dejarlo solo al perro, ambos decidieron llevarlo a la casa de la madre de la mujer. Eso no le agradó para nada al can.

Esta imagen muestra a Snow ignorando a su dueño. (Foto: @snow_retriever / TikTok)

Es por eso que cuando la pareja fue a recogerlo, encontraron a Snow molesto. Precisamente, Poonam Lea logró captar la conducta del animal. Primero tomó una foto donde aparece su perro sentado a un lado de un sofá, ingnorando completamente a su amo (el esposo de ella). Aquella instantánea la compartió en la cuenta de TikTok @snow_retriever, generando impacto casi de inmediato.

En esta imagen aparece Snow tratando de no hacerle caso a su dueño. (Foto: @snow_retriever / TikTok)

Sus dueños hacían videollamada con él, pero eso no lo ponía feliz

“No quería vernos. Se quedó sentado dándonos la espalda”, sostuvo la mujer a la citada fuente. Cabe mencionar que ella también aseguró que, durante el viaje, ellos hacían videollamada con su mascota, pero eso no lo ponía feliz.

Esta imagen muestra a Snow ‘teniendo una discusión’ con su dueño. (Foto: @snow_retriever / TikTok)

Después de aquella publicación, Poonam Lea compartió un video en la misma red social donde se puede apreciar a Snow molesto mientras su dueño intenta calmarlo. El can trató de ignorarlo por un momento y luego decidió ladrar por otro instante. Solo se detuvo cuando volteó a ver a su dueña que le grababa.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.