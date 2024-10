Michelle Kimball es una influencer de Carolina del Norte, Estados Unidos, que está pasando por una situación que jamás imaginó y que le ha generado una gran molestia. ¿Qué pasó? Pues ella no hace mucho descubrió que su hijo le dice “mamá” a la nueva esposa de su ex. Para más detalles al respecto, lee esta nota por completo.

En el video que compartió en su cuenta de TikTok (@micjel), la mujer detalló que supo lo que pasaba cuando se reunió con su ex por su hijo. Según sus palabras, en aquel entonces, el menor “lo dijo en el auto”, por lo que ella confrontó al padre de inmediato.

Esta imagen muestra a la mujer de esta historia contando lo sucedido. (Foto: @micjel / TikTok)

La explicación de su ex

“Regresé al auto donde estaba él y le pregunté: ‘¿Ryder la ha estado llamando mamá?’”, contó. Su ex, al escucharla, le dijo “sí”. Ella preguntó por qué y la respuesta de este la enojó más. “Porque ella es su mamá cuando tú no estás”, le contestó y se lo reiteró.

En esta imagen aparece Michelle Kimball, quien confesó que encaró a su ex tras conocer lo que hace su hijo. (Foto: @micjel / TikTok)

“Sé que hay otras personas pasando por esto. ¿Estoy simplemente enojada por esto? Porque yo lo di a luz. Personalmente, siento que soy la única que tiene ese privilegio”, expresó después la indignada madre, que llegó a contar que creció en un hogar con sus padres separados.

“No me imagino haber llamado mamá a otra persona cuando yo era niña. Mis padres no permanecieron juntos”, sostuvo. “Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto”, señaló al final del video. A raíz de eso último, varios comentarios no dudaron en dar a conocer sus opiniones. Muchos de ellos le dieron la razón a Michelle, recalcando que la esposa de su ex ni siquiera debería estar de acuerdo con el hecho de que el menor le diga así. ¿Tú qué piensas al respecto?

Esta imagen muestra a Michelle Kimball luego de decir que solo ella tiene el privilegio de que su hijo le diga “mamá”. (Foto: @micjel / TikTok)

