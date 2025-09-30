Lisa Catalano, una mujer soltera de 42 años de San Mateo, California, está dispuesta a todo para encontrar el amor. Fue así como decidió invertir dinero en alquilar una docena de vallas digitales a lo largo de la famosa autopista 101, donde anuncia abiertamente que busca esposo.

“Me estoy exponiendo”, dijo entre risas en conversación con el New York Post. “La gente se sorprendería si supiera cuánto me está costando esto.”

Su campaña comenzó el 2 de septiembre y, aunque no quiso revelar cuánto le ha costado hasta ahora, aseguró que lo hace con total seriedad.

Su campaña, que dirige a los interesados a su web MarryLisa.com, ha generado tanto apoyo como críticas en redes sociales. (Foto: Lisa Faye Today / YouTube)

“Esto no es una broma. No es un truco publicitario. Es un esfuerzo serio y autofinanciado”, señaló. “Solo quiero encontrar a mi esposo.”

Los anuncios cubren un tramo de 45 millas entre Santa Clara y San Francisco y dirigen a los interesados a su sitio web personalizado: MarryLisa.com, donde los solteros pueden “postular” para conocerla.

Además, Catalano paga tarifas variables por cada anuncio, según la hora, la ubicación y la demanda. Incluso, ha colocado publicidad en taxis de la zona.

Catalano aseguró que no se trata de un truco publicitario, sino de un esfuerzo serio. (Foto: Lisa Faye Today / YouTube)

Aunque suele recibir críticas en internet, donde algunos la llaman “loca”, Catalano no se deja intimidar. Tras terminar una relación en abril y acumular malas experiencias en apps de citas, asegura que no siente vergüenza. Para ella, esta es una manera más de encontrar pareja.

Catalano también dejó en claro qué tipo de persona busca: “Quiero un hombre de entre 35 y 45 años, que coincida conmigo en creencias religiosas y políticas, además de llevar un estilo de vida saludable”.

En su web especifica requisitos como: “debe estar de acuerdo con una relación monógama” y “no tener antecedentes penales ni una personalidad violenta”.

“Quiero enamorarme, casarme y formar una familia”, afirmó. (Foto: Lisa Faye Today / YouTube)

Aunque admite que ha gastado bastante dinero en esta búsqueda, dice que lo único que le importa es lograr su objetivo.

“Quiero enamorarme. Quiero casarme y formar una familia. Él tiene que estar allá afuera”, concluyó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí