Hoy en día, la inteligencia artificial avanza a tal velocidad que muchas personas se preguntan si todavía es posible diferenciar lo real de lo falso. Para una familia del sur de Los Ángeles, esta realidad se convirtió en una dura lección cuando la vida de uno de sus integrantes cambió por completo debido a un engaño.

“Estoy horrorizada porque esto llegó tan lejos”, confesó Vivian Ruvalcaba en una entrevista con 7 On Your Side Investigates. “¿Por qué no lo supe? ¿Por qué no vi lo que estaba pasando? ¿Qué me perdí?”.

Vivian contó que no tenía idea de lo que su madre, Abigail, hacía en redes sociales. La mujer había comenzado a hablar con un estafador que le enviaba videos creados con IA, haciéndose pasar por Steve Burton, actor de la famosa serie General Hospital.

Ruvalcaba logró conservar uno de los videos. Los investigadores mostraron la grabación a expertos en tecnología, quienes confirmaron que probablemente fue generada con un software que clonó la voz y el rostro del actor. En el video, el falso Burton decía: “Hola, Abigail. Te amo tanto, cariño. Tenía que hacer este video para hacerte feliz, mi amor.”

Convencida de que mantenía una relación con él, le envió más de 80 mil dólares en efectivo, criptomonedas y tarjetas de regalo, y terminó vendiendo su casa para seguir enviando dinero. (Foto referencial: Pixabay)

Según KABC, todo comenzó en octubre, cuando Abigail empezó a recibir los videos por Facebook Messenger y creyó que el actor realmente estaba interesado en ella.

Después, el estafador trasladó la conversación a WhatsApp, donde le escribió mensajes como: “Quiero vivir el resto de mi vida contigo” y “‘Steve Burton y Abigail Burton’ suena como un sueño hecho realidad.”

Según Vivian: “En su mente, no había un estafador. Ella estaba hablando con Steve Burton todo el tiempo.”

La mujer, que padece problemas de salud mental y trastorno bipolar, terminó creyendo otras mentiras, como que Burton había perdido propiedades en los incendios de Los Ángeles. Incluso recibió mensajes románticos como: “La casa de la playa es algo que amaremos, cariño.”

Su hija descubrió el engaño a tiempo, evitando que transfiriera otros 70 mil dólares. Ahora, ambas enfrentan deudas y un proceso legal para revertir la venta del inmueble. (Foto: GoFundMe)

Convencida de que necesitaba ayudarlo, Abigail envió al menos 81.304 dólares en tarjetas de regalo, efectivo y bitcoin, según un informe policial. “Ahora está completamente endeudada y tendrá que declararse en bancarrota”, lamentó Vivian.

El engaño no terminó ahí. Abigail llegó a vender su condominio por 350.000 dólares, después de que el estafador la convenciera de que eso los acercaría a vivir juntos. Vivian descubrió todo justo a tiempo, antes de que su madre transfiriera 70.000 dólares más.

“Ella siente vergüenza. Lo sé, y poner esa carga sobre mí, sobre ella misma, sobre mi papá, sobre toda la familia… sé que pesa mucho sobre ella”, dijo.

El verdadero Burton, tras enterarse del hecho, alertó sobre este tipo de fraudes que afectan a cientos de personas. (Foto: Steve Burton / Facebook)

Por su parte, Steve Burton aseguró que este tipo de fraude es común: “De los que sé que han perdido dinero, son cientos. Son cientos”, afirmó.

El actor advirtió que nunca pediría dinero: “En primer lugar, no necesito tu dinero. Nunca lo pediría.”

Al ver el video falso, reconoció: “Suena como mi voz, seguro, 100%.”

Burton calificó estas estafas como una “epidemia”. Mientras tanto, la familia Ruvalcaba presentó una demanda para revertir la venta de la casa y creó una página en GoFundMe para cubrir los gastos legales.

¿Quién es Steve Burton?

Steve Burton es un actor estadounidense conocido por su extenso trabajo en telenovelas. Su papel más emblemático es el de Jason Morgan en la popular serie Hospital General.

Interpretó a este personaje de forma intermitente desde 1991 hasta 2021 y regresó en 2024. Su actuación en este papel le ha valido múltiples premios Emmy diurnos.

Además de su carrera televisiva, Burton participó en películas como La última fortaleza. En 2021, fue despedido de Hospital General por negarse a cumplir con el mandato de vacunación contra el covid.

Más recientemente, lanzó su propio negocio de entrenamiento físico y mental, M3 Fitness. En 2022 se divorció, un tema del que suele hablar abiertamente en sus redes sociales.

