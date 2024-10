Desde hace tres años, Crystal Allen, de Miami (Florida, Estados Unidos), vive en Blessington en el condado de Wicklow (Irlanda). Ella tomó la decisión de mudarse y no ha dejado de vivir experiencias nuevas en ese lugar. Precisamente, no hace mucho descubrió que un animal de los libros infantiles que disfrutaba de pequeña es real.

La mencionada situación la dio a conocer a través de un video que compartió en su cuenta personal de TikTok (@crys08x), donde se puede apreciar que fue capaz de grabar a las mencionadas criaturas estando en su hábitat.

“POV: Te mudas de Miami a Irlanda y te das cuenta de que estos patos son reales... y no solo patos bonitos de los libros infantiles”, fue lo que escribió Crystal en el clip mostrando a dichas aves nadando en un aparente lago.

En esta imagen se aprecian los patos que vio Crystal Allen en Irlanda. (Foto: @crys08x / TikTok)

En su publicación, ella aclaró que el tipo de pato que siempre había visto en persona era el muscovy, por lo que mirar a unos silvestres le generó mucho asombro, ya que pensaba que solo eran animales creados por autores de libros infantiles.

Esta imagen muestra los patos que llamaron la atención de Crystal Allen. (Foto: @crys08x / TikTok)

“Me encanta experimentar pequeñas diferencias diarias”

La grabación no tardó en generar gran impacto. Es por eso que ya posee más de un millón de reproducciones. “Definitivamente no esperaba que tanta gente viera el video, pero lo hice principalmente para mostrar cómo las diferencias más simples en el mundo tienen impacto. Me encanta experimentar pequeñas diferencias diarias porque me hace detenerme y apreciar las pequeñas cosas de la vida”, aseguró la mujer en diálogo con Newsweek.

En esta imagen se aprecia a la mujer de Miami que se mudó a Irlanda y descubrió que un animal de los libros infantiles es real. (Foto: @crys08x / TikTok)

Es necesario indicar que la citada fuente también informó que Crystal optó por mudarse a Irlanda en compañía de su pareja. Todo porque ambos querían una vida más tranquila. Ellos no se arrepienten de la decisión que tomaron, pues viven felices.

