Kennedie Savage es una mujer de Oregón, Estados Unidos, que se casó el 16 de noviembre en Reber’s Riverside. Ella hizo algo sumamente increíble en el día de su boda: utilizó su vestido de novia para proyectar un partido de fútbol americano. Sí, tal y como acabas de leer. A continuación, te daré a conocer los detalles.

La protagonista de esta historia es muy fanática de los Oregon Ducks, un equipo de fútbol americano que justo jugaba contra los Wisconsin Badgers en el día de su boda. Ella no quería perderse ese encuentro, por lo que pensó en verlo durante la recepción de su matrimonio, pero había un problema.

Esta imagen muestra a Kennedie Savage, la novia de esta historia. (Foto: @lost_in_the_trees_media / TikTok)

Encontró la solución

Debido a que ella celebró su boda en un granero donde solo había paredes de madera oscura (de acuerdo a People), proyectar el partido en una pared era una pésima idea, ya que no se iba a poder ver nada. A raíz de esa situación, Kennedie decidió usar su vestido de novia para proyectar el partido.

En esta imagen se puede ver cómo un partido de fútbol americano fue proyectado en el vestido de novia de Kennedie Savage. (Foto: @lost_in_the_trees_media / TikTok)

Tyler Kinert, un camarógrafo y fotógrafo de Lost in the Trees Media logró grabar el accionar de la mujer y luego subió ese video en su cuenta de TikTok (@lost_in_the_trees_media). “Cuando te casas, pero tu equipo está jugando, improvisas. Ella no estaba dispuesta a perderse el partido”, se lee en la descripción del clip.

En esta imagen aparece Kennedie Savage muy feliz en el día de su boda. (Foto: @lost_in_the_trees_media / TikTok)

En esa grabación se puede apreciar que Kennedie todavía estaba con el velo puesto cuando proyectó el partido con su vestido de novia. La felicidad de ella era muy notoria. “A todos los invitados les encantó este momento. Todos se reunieron alrededor de la novia riendo, tomando fotos y disfrutando de este momento. Siento que toda su familia era fanática de los Oregon Ducks, así que todos estaban aplaudiendo y amando este momento. ¡Y qué manera única y divertida de mostrar un juego!”, indicó Tyler en diálogo con People. Cabe mencionar que, al final, los Oregon Ducks obtuvieron la victoria por 16-13. ¡Qué alegría para la novia!

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.