Becca Tremmel es una mujer de Nashville, Tennessee (Estados Unidos), que un día como cualquier otro decidió hacer algo inesperado. Ella detuvo el tráfico en una carretera y todo para salvar a un gato. Si quieres conocer los detalles de su historia, estás en el lugar correcto.

Como la chica subió un video en TikTok (su cuenta es @littlelionbecca) para hablar sobre la situación que vivió y el clip se volvió viral, ella acabó siendo entrevistada por Newsweek. En diálogo con ese medio, la mujer contó que ella se encontraba regresando a su casa cuando de pronto vio algo de color naranja cerca de las líneas blancas del carril central. “Vi que movía su cabecita y qué sin aliento”, aseguró.

¿Qué era lo que estaba en la carretera? Un pequeño gatito. Justamente, debido a su tamaño, se cree que es un recién nacido. Como sabía que el animal podía morir al estar solo e indefenso, ella decidió ayudarlo. “Me detuve, encendí las luces intermitentes porque había un camión detrás de mí, luego salí y agarré al gatito”, indicó, siempre según la citada fuente.

Esta imagen muestra al gatito de esta historia. Este fue el primer momento en que Becca Tremmel lo presentó. (Foto: @littlelionbecca / TikTok)

“Levanté la mano en el carril de al lado para detener a la gente. Entonces un hombre se detuvo y preguntó: ‘¿Qué es eso?’. Y yo dije: ‘¡¡¡Un gatito!!!’”, agregó Becca, que no sabe cómo es que el minino llegó hasta ahí. Ella duda de que alguien lo haya arrojado por una ventana porque no tienen ninguna herida.

Esta imagen permite apreciar a Becca Tremmel cargando al gatito que encontró en una carretera. (Foto: @littlelionbecca / TikTok)

Le puso nombre al gato

A raíz de las circunstancias en la que estaba el animal, no cabe duda que la mujer le salvó la vida. Como él está muy bien ahora, ella está feliz. Se ha encariñado tanto con el pequeño felino que ya le puso Willie “porque es un salteador de caminos”.

En esta imagen aparece el gatito de esta historia durmiendo plácidamente. (Foto: @littlelionbecca / TikTok)

“Es un gran luchador y me siento muy afortunada de tenerlo. Definitivamente me inclino por quedármelo”, aseveró la mujer, que también reveló que tiene otros dos gatos. “Siempre he sentido que mis ángeles de la guarda vienen en forma de animales y siempre aparecen de maneras locas, como en medio de una autopista. Estoy muy agradecida por él”, sentenció.

