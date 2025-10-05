Cuando tenía apenas 13 años, Roshin Ali huyó de su casa en Jackson, Tennessee, aterrada de que su padre cumpliera sus amenazas de matarla. En ese entonces, uno de los oficiales asignados para buscarla fue Tyler Schrupp, aunque nunca llegaron a encontrarse porque Ali fue hallada al día siguiente.

Doce años después, el destino volvió a cruzarlos. Ali, ya con 25 años, empezó a trabajar en la oficina del sheriff sin imaginar que allí conocería al hombre que una vez salió a buscarla. Schrupp, por su parte, no sabía quién era ella, pero se sintió inmediatamente atraído.

“No dejaba de mirarme, pero literalmente no me decía ni una palabra”, contó Ali, hoy de 28 años, en conversación con el New York Post.

El oficial reconoció que estaba nervioso. “Pensé que era muy hermosa, por eso me costaba hablar con ella”, dijo Schrupp, de 38 años.

Doce años más tarde, la joven ingresó a trabajar en la oficina del sheriff y conoció al oficial Tyler Schrupp, quien había participado en su búsqueda. (Foto: @roro_nicoleee / Instagram)

Con el tiempo comenzaron a conversar y pronto descubrieron el inesperado vínculo que los unía.

“Empezamos a atar fechas, ella describió el área, y ahí caí en cuenta: ‘Estuve en esa búsqueda. Es increíble que ahora estemos aquí hablando’”, recordó él.

La relación floreció rápidamente. En agosto de 2024 se comprometieron y poco después recibieron a su hijo, que hoy tiene cinco meses. Ali compartió su historia en TikTok con un video que alcanzó más de 5 millones de vistas, presentando a Schrupp como “el oficial que salió a buscarme cuando estaba desaparecida”.

Sin embargo, algunos usuarios malinterpretaron la historia y lanzaron comentarios dañinos. “Algunos decían que él me estaba manipulando desde niña, que me había secuestrado y me tenía en su sótano todo este tiempo”, relató Ali.

Con el tiempo, se enamoraron, se comprometieron en 2024 y hoy tienen un bebé juntos. (Foto: @roro_nicoleee / Instagram)

Para aclarar las cosas, publicó una serie de videos donde explicó lo que realmente ocurrió en su infancia.

Allí detalló los abusos de su padre, un adicto al juego que, tras perder dinero, solía regresar a casa y se comportaba de forma violenta. Una noche de 2010, llegó furioso y amenazó con matar a sus hijos.

“Corrimos a la habitación porque sabíamos que iba a golpearnos como siempre. Mi hermana sostuvo la puerta, pero él pidió a mi mamá un cuchillo e intentó apuñalarla a través de la puerta”, narró. Al entrar, arrastró a su hermana, la golpeó con un cable y la amarró con cinta adhesiva.

Ali compartió su historia en TikTok, donde se viralizó con millones de visitas. (Foto: @roro_nicoleee / Instagram)

Ali y su hermano lograron escapar por la ventana y pasaron la noche en un parque, mientras su padre los reportó como desaparecidos. Al día siguiente fueron hallados y puestos en cuidado temporal junto a sus otros dos hermanos.

“Creo firmemente que si no hubiera escapado esa noche y los oficiales no hubieran intervenido, no estaríamos vivos”, aseguró.

Ahora, Ali y Schrupp planean casarse el próximo año. Para ella, su historia demuestra que, pese a un pasado doloroso, el amor puede convertirse en una especie de luz al final del túnel.

“Alguien dijo que él es mi héroe”, agregó. “Y lo es”.

