Es común escuchar que, si una pareja contrae matrimonio, se trata de un vínculo hasta el final de sus días. Aunque sí existen casos personas que están casadas por varios años, te sorprenderás con la historia de dos adultos mayores de Miami que están comprometidos desde hace más de 80 años. Esto fue suficiente para que reciban dos Guinness World Records .

Esta es la historia de Lyle Gittens y Eleanor Giteens, quienes poseen las edades de 108 y 107 años, respectivamente. A ambos se les otorgó las distinciones de ‘la pareja casada viva más anciana’ y ‘la pareja casada más anciana de la historia’.

Si bien se trata de un hecho que genera sorpresa, lo llamativo es cómo han logrado mantener su compromiso por 83 años, pues existe la posibilidad de que hayan existido altas y bajas en su relación. Sin embargo, los adultos mayores han revelado el secreto que no parece del otro mundo.

La pareja de casados reveló cuál es el secreto para que su noviazgo haya durado más de ocho décadas. (Crédito: @LongeviQuest / YouTube)

“Nos amamos”, expresó Elaenor a LongeviQuest. Por su parte, Lyle también puntualizó el mismo sentimiento: “Amo a mi esposa”.

Un amor que surgió en la década de los 40

Eleanor y Lyle se conocieron en la Universidad Clark Atlanta e iniciaron su romance en 1941. En ese entonces, el esposo era un jugador estrella de baloncesto y, en poco tiempo, se le incluyó en el Salón de la Fama del Baloncesto Masculino de la casa de estudios en mención.

Eleanor y Lyle están comprometidos desde hace 83 años. (Crédito: @LongeviQuest / YouTube)

Cuando se fueron conociendo, ambos comenzaron a sentir esa emoción del enamoramiento y no huyeron de ello. Fue así que el 4 junio de 1942 ambos se dieron el ‘sí’ en el altar. Ahora, llevan 83 años de casados y lo recuerdan como si hubiese sido ayer.

Los casados especificaron que debieron sobrellevar distintas situaciones que, en el peor de los casos, hubieran finalizado con su unión, tal como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su amor pudo superar cualquier barrera.