Lo que debía ser una luna de miel soñada se convirtió en una pesadilla para Kasydee y Hunter Bishop, una pareja recién casada de Texas que quedó atrapada en Jamaica mientras el huracán Melissa, de categoría 5, llegara a la isla.

Según informó Fox 4 Dallas-Fort Worth, la pareja se encuentra varada sin poder regresar a casa mientras el país enfrenta uno de los fenómenos más poderosos de su historia.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que Melissa podría convertirse en el huracán más fuerte que haya golpeado Jamaica, con vientos sostenidos de hasta 175 millas por hora (280 km/h). Se emitieron alertas por inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y daños generalizados, instando tanto a residentes como a turistas a tomar medidas de emergencia.

“Todo lo que escuchamos es lo intensa que va a ser la tormenta, y realmente no tenemos idea de qué esperar ahora”, dijo Hunter Bishop. (Foto: Kasydee Bishop / Facebook)

Los Bishop llegaron a Montego Bay, en la costa noroeste de la isla, justo antes de que comenzaran las órdenes de evacuación. Poco después, el aeropuerto fue cerrado y los vuelos cancelados, dejando a cientos de visitantes sin posibilidad de salir.

“Todo lo que escuchamos es lo intensa que va a ser la tormenta, y realmente no tenemos idea de qué esperar ahora”, expresó Hunter en declaraciones a la estación local.

Por su parte, Kasydee confesó que había estado rezando para que el huracán no afectara el aeropuerto y así poder regresar a casa; sin embargo, el aumento de la fuerza del viento los obligó a trasladarse a un refugio para protegerse del temporal.

El ciclón, catalogado como categoría 5, amenaza con ser uno de los más fuertes de la historia. (Rudolph Brown / EFE)

Desde allí, la joven compartió un mensaje en TikTok: “¡Nos sentimos bastante seguros aquí, al menos! Me siento muy bendecida de tener un lugar donde quedarnos. ¡Sigo orando sin parar por la protección de todos los que están aquí!”.

Mientras Melissa avanza hacia el noreste, otros países del Caribe, como Cuba, también enfrentaron fuertes lluvias, marejadas, inundaciones y vientos destructivos. Se cree que incluso las zonas fuera de la trayectoria directa del huracán sufrirán condiciones meteorológicas severas, advirtieron los expertos.

El impacto potencial del ciclón despertó recuerdos de Gilbert, el devastador huracán que azotó Jamaica en 1988.

Las autoridades advierten sobre lluvias torrenciales, deslizamientos y daños generalizados, recordando la tragedia del huracán Gilbert de 1988. (Ricardo Makyn / AFP) / RICARDO MAKYN

En aquel entonces, la tormenta alcanzó la categoría 4 y se convirtió en la más mortal y destructiva del país, dejando cientos de personas sin hogar y causando daños valorados en más de 800 millones de dólares, según datos de la Biblioteca Nacional de Jamaica.

Aunque el número oficial de fallecidos fue de 45, el paso de Gilbert dejó una profunda huella en la memoria del país.

Así fue el impacto del huracán Melissa en Jamaica

El huracán Melissa impactó a Jamaica como un poderoso huracán de categoría 5, siendo catalogado como uno de los ciclones más fuertes en tocar tierra en la historia de la isla. Con vientos que alcanzaron cerca de 295 km/h, su paso lento y devastador provocó daños catastróficos, especialmente en las zonas montañosas y el occidente de la isla.

Los principales efectos del huracán fueron graves daños a la infraestructura y cortes masivos de servicios. El aumento del nivel del mar causado por los fuertes vientos y las lluvias torrenciales causaron inundaciones y deslizamientos de tierra, dejando a cientos de miles de clientes sin servicio de energía eléctrica. Además, se reportaron daños en hospitales, viviendas (con pérdida total de techos) y carreteras.

El impacto dejó cuantiosos damnificados en Jamaica y obligó al desplazamiento de miles de personas a refugios del gobierno. Además de los daños estructurales, Melissa fue asociado a muertes tanto en Jamaica como en otros países del Caribe por donde pasó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí