Chidozie y Nnenna Onyima son una feliz pareja que se casó en Burbank, California (Estados Unidos). Lo curioso de ellos es que, en el día de su boda, se animaron a anunciar que estaban esperando un bebé. Todos los invitados se llevaron una gran sorpresa.

“Sabíamos que queríamos hacer una revelación durante la recepción para nuestros invitados, pero no estábamos seguros de cómo. Inicialmente, queríamos que el maestro de ceremonias hiciera un juego de estilo ‘él/ella’ como ‘quién tiene más probabilidades de...’ y eventualmente preguntara ‘¿Quién está esperando?’. Sin embargo, según nuestro programa, no sabíamos cómo encajar eso. Entonces, la semana del evento, se me ocurrió la idea de agregar el lanzamiento de liga”, contó Chidozie en diálogo con People.

En esta imagen aparecen Chidozie y Nnenna Onyima en medio de la dinámica de la liga en la boda. (Foto: @ezephotography y @starschi_nhutch / Instagram)

Aquella idea fue plasmada a la perfección en el día de su boda. Y es que ambos dieron a entender que iban a realizar la dinámica de la liga, pero el novio en vez de quitarle una liga a la novia, sacó las ecografías de su bebé, las cuales estaban debajo del vestido de ella.

Esta imagen muestra que el hombre, en vez de quitarle una liga a su novia, sacó las ecografías de su bebé. (Foto: @ezephotography y @starschi_nhutch / Instagram)

El fotógrafo y camarógrafo Eze Egeonuigwe (@ezephotography) de Visualsbyeze fue quien grabó aquel momento, que después fue compartido en Instagram por el propio novio de esta historia (@starschi_nhutch). En el clip se puede apreciar que los asistentes se emocionaron bastante con la noticia.

En esta imagen se ve cómo al hombre, en cuestión de segundos, se le acercaron varias personas. (Foto: @ezephotography y @starschi_nhutch / Instagram)

Según la citada fuente, solo el séquito nupcial y el equipo de medios sabían que iba a haber una sorpresa, pero no sabían cómo se implementaría en el gran día. Además, es necesario mencionar que, en ese entonces, Nnenna tenía seis meses y medio de embarazo.

“La energía en la sala fue electrizante”

“En el momento en que revelamos la sorpresa, la energía en la sala fue electrizante. ¡Parecía que habíamos ganado el Super Bowl!”, recordó Chidozie. Si quieres ver el momento del anuncio, ten en cuenta que aquí lo puedes hacer. El siguiente video es el indicado.

