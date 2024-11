Aidan Rohrer Tate es una mujer de Greenville (Carolina del Sur, Estados Unidos). Como ella es fanática de Friends, una popular serie de televisión, decidió hacer una pregunta sobre dicha producción a sus cirujanos antes de una operación. Para más detalles al respecto, lee esta nota hasta el final.

Si a ti, como a Aidan, te gusta Friends, entonces sabes que, en un determinado momento de la serie, Ross y Rachel acordaron darle una pausa a su relación sentimental. Justo después de eso, el hermano de Mónica salió con otra mujer, llegando a pasar la noche con ella. El tema aquí es que Rachel luego habló con él para continuar con la relación y al enterarse de lo sucedido, se enfadó bastante con Ross. Entonces, la pregunta tan popular sobre este tema es si realmente Ross y Rachel estaban separados. Justamente, esa es la interrogante que la chica de esta historia decidió hacerles a sus cirujanos.

Pero antes de decirte cómo es que les realizó tal consulta, te cuento que la protagonista de esta historia tuvo que entrar al quirófano para una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Como ella quería hacer algo divertido ese día, antes de entrar a la sala de operación, optó por escribir en la pierna que no le iban a operar la pregunta que ya te revelé líneas arriba.

Esta imagen muestra a Aidan Rohrer Tate a punto de escribir la pregunta sobre Friends en su pierna. (Foto: @aidanrohrertate / TikTok)

Para que los doctores puedan contestarle, ella dibujó dos cuadraditos. De esa manera los cirujanos podían marcar “Sí” o “No”. Adicional a eso, Aidan escribió “No cortar”, como un pequeño recordatorio para los profesionales de la salud. Todo lo que hizo se aprecia en un video que compartió en su cuenta de TikTok (@aidanrohrertate).

Esta imagen permite ver la pregunta sobre Friends que Aidan Rohrer Tate escribió en su pierna. (Foto: @aidanrohrertate / TikTok)

El motivo de su accionar

A raíz del éxito de aquella publicación, la mujer fue entrevistada por Newsweek. Ahí dio más detalles sobre su accionar. “Vi un video de alguien escribiendo en su cuerpo antes de una cirugía y me pareció divertidísimo. Quería hacer algo similar y hacerlo interactivo. Como soy una fan incondicional de Friends, fue lo primero que me vino a la mente”, indicó.

En esta imagen se puede apreciar que Aidan Rohrer Tate también escribió “No cortar” en su pierna. (Foto: @aidanrohrertate / TikTok)

“Afortunadamente, todos habían visto la serie y comprendieron la tarea. Hablé con mi anestesista certificado y mi cirujano después, y me dijeron que todos pensaron que era gracioso y que fue el tema de conversación durante la mayor parte de mi cirugía”, agregó.

Sin embargo, es necesario mencionar que cuando se despertó de la cirugía se dio cuenta que no habían marcado ni “Sí” ni “No”. Eso le puso triste, pero luego obtuvo una explicación en una cita que tuvo a raíz de su operación.

“En mi cita de seguimiento, mi cirujano y otro miembro de mi equipo quirúrgico confirmaron que la única razón por la que no marcaron una casilla fue porque, si bien la mayoría pensaba que estaban en un descanso, no todos lo hicieron. Entonces, como no hubo unanimidad, la dejaron en blanco”, sostuvo.

Si te preguntas qué opina la propia Aidan sobre si Ross y Rachel estaban separados, te cuento que dijo lo siguiente: “En general, sí, estaban en un descanso, pero Ross todavía estaba muy equivocado por hacer lo que hizo, y los sentimientos de Rachel son válidos”. ¿Tú qué opinas?

