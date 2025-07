Kristin Cabot, directora de personal de la empresa Astronomer, aún no ha sido despedida tras el escándalo que protagonizó junto al ex CEO Andy Byron durante un concierto de Coldplay en Boston. Aunque él renunció algunos días después, ella permanece en licencia. Según expertos legales, despedir a un empleado por protagonizar titulares mediáticos no es tan sencillo como parece.

“En una gran empresa del mundo real, no puedes simplemente despedir a alguien porque los titulares son horribles”, explicó la abogada Nicole Brenecki en conversación con el New York Post.

Brenecki señaló que, en medio de todo, podría haber contratos, investigaciones internas y otros asuntos legales.

“Si Recursos Humanos aprobó lo que pasó con Coldplay y hay un rastro documental que lo respalde, probablemente habrá consecuencias. Solo que puede tomar unos días más antes de que caiga el hacha”, advirtió.

Expertos legales señalaron que no es fácil remover a un empleado por titulares negativos, ya que existen contratos y posibles acuerdos de salida en juego. (Foto: Michael Tran / AFP)

Cabot, quien ocupa su cargo desde noviembre de 2024, fue una de las protagonistas del escándalo que se volvió viral cuando Chris Martin los mencionó en pantalla gigante durante el concierto en Gillette Stadium.

Tras lo ocurrido, Astronomer confirmó habían iniciado una investigación interna sobre el incidente. Tanto Cabot como Byron estarían casados con otras personas, según publicaciones en redes sociales, lo que añadió más polémica al caso.

Cabe agregar que la empresa no se ha pronunciado sobre la situación laboral de Cabot. Por su parte, el nuevo CEO interino, Pete DeJoy, abordó el tema en LinkedIn.

“Mientras que nunca hubiera deseado que esto ocurriera así, ahora Astronomer es un nombre reconocido”, escribió.

Los expertos descartaron una demanda por acoso sexual, ya que la relación con Byron habría sido consensuada y no forzada por un desequilibrio de poder. (Foto: Astronomer)

DeJoy añadió que la atención mediática es “inusual y surrealista” para los empleados de la compañía. “Los eventos de los últimos días han recibido un nivel de cobertura que pocas empresas —y mucho menos startups del mundo de los datos y la inteligencia artificial— llegan a experimentar”, agregó.

Mientras tanto, otros abogados consideran que Astronomer y Cabot podrían estar negociando una salida.

“Si buscaras una imagen de ‘causa justificada’ para despedir a alguien, sería la de la jefa de Recursos Humanos teniendo una aventura pública con el CEO de la empresa”, dijo William Cafaro. Aun así, cree que puede haber negociaciones detrás de su posible salida.

Para Cafaro, es “difícil concebir” cómo podría seguir en su cargo actual.

Douglas Wigdor, otro abogado, también sugirió que podría haber detalles que el público aún no conoce y que esto influya en la decisión final.

La empresa se encuentra investigando lo ocurrido, por lo que el futuro laboral de Cabot sigue siendo incierto. (Foto: @instaagraace / TikTok)

Además, los expertos legales coincidieron en que sería difícil que Cabot presente una demanda por acoso sexual, a pesar de que Byron era su superior.

“A menos que haya sido presionada a la relación por un desequilibrio de poder, no hay mucho caso”, indicó Brenecki.

“Si fue consensual… una demanda por acoso sexual sería exagerada. De hecho, un jurado podría reírse del caso. Estar avergonzada en la pantalla gigante no es lo mismo que ser acosada en el trabajo”, añadió.

Wigdor coincidió, aunque aclaró que todo se basa en información limitada: “Ella tendría que demostrar que la relación no fue deseada, y basándome en lo que he visto, eso sería difícil”.

