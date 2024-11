Kristen es una feliz madre de dos gemelas (de 5 años) que vive en Estados Unidos. Ella, a través de su cuenta de TikTok (@thefoxsaystwins), comparte videos relacionados a sus hijas y uno en particular ha llamado fuertemente la atención. Y es que ahí contó que una de sus pequeñas no fue invitada a una fiesta de cumpleaños. Su reacción ante esa situación no deja de ser comentada en la red social.

En el mencionado clip, la progenitora dejó en claro que estaba pasando por un dilema. Ella, por un lado, se sentía inclinada a pasar por alto la fiesta, pero por el otro, sabía que no podía hacer eso porque las chicas estaban interesadas en ir. Sobre todo porque el resto de la clase iba a asistir.

Lo que sí estaba segura es que no quería que una de sus hijas sufriera un daño probablemente irreparable. Y es que se iba a sentir excluida por no haber sido invitada a una fiesta de cumpleaños de una amiga del colegio.

Esta imagen muestra a Kristen a punto de revelar que solo una de sus gemelas fue invitada a una fiesta de cumpleaños. (Foto: @thefoxsaystwins / TikTok)

Es por eso que, eventualmente, Kristen optó por escribirle a la madre de la cumpleañera para consultarle si solo una de sus gemelas o ambas habían sido invitadas. Es ahí donde se enteró que todo se trataba de una confusión.

En esta imagen aparecen las gemelas de Kristen. (Foto: @thefoxsaystwins / TikTok)

¿Qué es lo que supuestamente causó la confusión?

“Evite no permite incluir la misma dirección de correo electrónico dos veces. Así que la madre subió la lista de la clase y, como mis dos hijas tienen la misma información de contacto, solo se envió a una”, explicó la madre en diálogo con People. Es así como Kristen acabó sabiendo que sus gemelas podían asistir a la fiesta sin problemas.

Esta imagen permite apreciar a Kristen, la protagonista de esta historia. (Foto: @thefoxsaystwins / TikTok)

Sin embargo, como ella dio a conocer toda la situación en TikTok, el tema fue comentado por varios usuarios. Muchos de ellos la criticaron porque consideraron que no entendía que sus hijas son personas individuales, por lo que en determinado momento tendrán que acudir a reuniones solas. Pero también es necesario mencionar que hubo internautas que aplaudieron el accionar de la madre, sobre todo padres de gemelos, quienes entendieron muy bien la situación.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.