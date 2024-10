Simone Saunders es una terapeuta de trauma que vive en Calgary, Alberta (Canadá). La mujer constantemente lidia con las situaciones que atraviesan sus pacientes y no hace mucho pasó por una singular experiencia con su sobrino. Resulta que el pequeño de 5 años le dijo que ella expresa demasiado su amor por él. Luego de escuchar sus palabras, la especialista de la salud mental tuvo una peculiar reacción.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram (@thecognitivecorner), Simone contó que su sobrino le dejó en claro que le incomoda que ella le diga “te amo” en reiteradas ocasiones durante el día. Eso le sorprendió bastante ya que, a su entender, el niño es “alguien que absolutamente ama el amor”.

Eventualmente, la terapeuta de trauma le consultó cómo se siente al respecto y su sobrino le contestó que la situación lo abruma. Apenas escuchó eso, Simone le agradeció por tener el valor de decírselo y le aseguró que no sabía que le hacía sentir así. Es por ello que le preguntó qué preferiría en cambio y el pedido de él fue: “Solo una vez al día”. Ella aceptó respetar ese límite.

Cabe recalcar que antes de contar cómo reaccionó ante la situación, la mujer dio ejemplos de respuestas de algunos adultos en momentos similares: “No deberías sentirte así, solo estoy expresando mi amor por ti” y “hay otros niños cuyas familias no les dicen que los aman”. En esos casos, las personas no le dan la importancia debida a los sentimientos de los niños, lo cual está mal. Es por eso que ella actuó diferente.

“Los niños a menudo saben exactamente lo que quieren”

Con respecto al tema de que mucha gente piensa de que los niños no siempre saben qué es mejor para ellos, Simone considera que, en realidad, “los niños a menudo saben exactamente lo que quieren porque están más en sintonía con ellos mismos. Con el tiempo, nuestras experiencias dentro de nuestra familia o en la sociedad a menudo hacen que nos desconectemos de lo que realmente queremos y necesitamos”.

Poco antes de finalizar su video, la terapeuta de trauma dejó un mensaje muy importante: “El hecho de que algo sea objetivamente bueno no significa que no vaya a traspasar los límites de otra persona. Cuando nos sentimos lo suficientemente seguros como para comunicar estas cosas abiertamente, nos permite fomentar una relación auténtica que no se basa únicamente en lo que quiero para él porque soy la adulta. El hecho de que sea algo dulce no significa que no puedas tener demasiado de eso”. Sus palabras realmente gustaron a muchos usuarios. Tanto así que su clip ya acumula más de 700 mil reproducciones y una gran cantidad de comentarios sumamente positivos.

