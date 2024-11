Claire Anderson, una experimentada meteoróloga de Seattle, Washington, se encuentra en la dulce espera; sin embargo, por increíble que parezca, su forma de vestir le ha hecho ganarse algunas críticas. A principios de mes, una espectadora llamada Kathy le envió un correo electrónico para expresar su descontento con los atuendos “entallados” que la presentadora lucía durante sus reportes, argumentando que su barriga “distraía” a los televidentes.

En un video de TikTok, Anderson, quien trabaja para la cadena KCPQ, respondió con humor a este comentario señalando: “Eso es lo que pasa cuando tienes un hijo”.

La meteoróloga mostró una foto del atuendo en cuestión, un vestido color crema que había usado el día que recibió el correo.

Con ironía, agregó: “Está bien, la cuestión es la siguiente, Kathy, lo aprecio, pero recuerda que nunca debemos comentar sobre cómo visten y lucen las mujeres, especialmente cuando están embarazadas”.

La presentadora reveló el correo electrónico enviado por una televidente, quien le pidió dejar de usar prendas "entalladas". (Foto: @callmemetclaire)

La reacción de los espectadores no se hizo esperar. Varias personas le expresaron su apoyo, criticando la actitud de la televidente.

“Respetuosamente (o tal vez no) estoy en desacuerdo con ella. ¡Muestra esa barriguita! ¡Felicidades!”, escribió una persona.

“¡Me encanta cuando las mujeres muestran su barriguita de embarazada de forma llamativa y orgullosa!”, señaló otra.

“Mi madre siempre hace comentarios críticos sobre las mujeres embarazadas que usan ropa ajustada. Creo que es una cuestión generacional, pero creo que las barrigas de embarazadas deberían mostrarse”, agregó una tercera persona.

“Quieres que la gente mire el mapa, pero miran tu cuerpo”

Anderson, quien lleva más de diez años en televisión, reconoció que no es la primera vez que recibe comentarios negativos sobre su apariencia. Como meteoróloga, su cuerpo está constantemente expuesto a la mirada del público.

“Quieres que la gente mire el mapa, pero miran tu cuerpo. Y, por desgracia, eso es solo parte del juego. Pero no lo hace más fácil”, expresó Anderson en conversación con TODAY.

A pesar de esto, la meteoróloga afirmó que no permitirá que las críticas la hagan cambiar. “No voy a cambiar quién soy sólo porque estoy embarazada y estoy criando a un niño. Estamos en una época en la que estamos sanas. Podemos tener hijos y podemos trabajar a tiempo completo. Somos mujeres profesionales y podemos ser sexis y lucir bien. El hecho de que estemos embarazadas no significa que tengamos que usar más ropa anticuada”, afirmó.

Anderson también compartió que inicialmente estaba “nerviosa” por compartir la noticia de su embarazo debido al temor de recibir comentarios críticos sobre su cuerpo: “Por cada 99% de felicidad, siempre habrá una persona que tenga algo que decir. Y, por desgracia, esas son las que se quedan (en tu mente)”.

Claire Anderson, con más diez años de experiencia en televisión, cuestionó que algunas personas se fijaran en su físico y no en su desempeño como meteoróloga. (Foto: @clairea_tv)

No obstante, decidió enfrentar la situación y utilizar su plataforma para abordar la conversación sobre “mujeres que apoyan a mujeres”.

“Estamos en 2024, las mujeres apoyan a las mujeres, pero aún recibimos los correos electrónicos más desagradables de mujeres”, asegura, agregando que la mayoría de mensajes que recibe con respecto a su apariencia provienen de mujeres mayores.

“Mi mensaje fue algo así como: ‘Chicos, recuerden, estamos en un tiempo, en un lugar, en un mundo, donde no necesitamos hacer comentarios sobre el cuerpo de alguien a menos que piensen que se ve increíble’. A menos que alguien te pregunte cómo lucen, no necesitamos hacer comentarios. Especialmente en estos tiempos, la fertilidad y el embarazo: la gente habla abiertamente de ello. No sabemos cuánto tiempo te llevó quedar embarazada. ¿Qué tan difícil fue? ¿Fue emocional? ¿Fue difícil para ti? ¿Estás teniendo un buen embarazo? ¿Estás pasando por un momento difícil?’”, concluyó.