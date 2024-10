No todas las personas del mundo actúan igual cuando se enteran que un bebé está en camino. Mucho menos cuando ya tienen hijos y el/la pequeño(a) no fue planeado(a). Te comento esto porque hoy hablaré sobre Chris Vale, un hombre de Nashville (Tennessee, Estados Unidos) que tuvo una singular reacción cuando descubrió que será padre por cuarta vez en cinco años.

El video de aquel momento fue compartido en la cuenta de Instagram @chrisandchenoa y de inmediato se volvió viral porque el protagonista de esta historia fue muy expresivo desde el inicio. Sí, en serio. Todo comenzó cuando su pareja llamada Chenoa le pidió tener una conversación importante en una habitación de la casa.

En ese entonces, Chris apareció con los ojos bien abiertos sin tener idea de la noticia que iba a recibir. Al cabo de unos segundos, Chenoa le pidió que estirara la mano y cerrara los ojos. Esa solicitud fue muy extraña para él, pero acabó haciéndole caso.

Esta imagen muestra la primera reacción de Chris Vale al ver que sostenía una prueba de embarazo positiva. (Foto: @chrisandchenoa / Instagram)

Luego de ello, Chris notó que estaba sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Al principio, abrió bien los ojos y pidió una explicación porque aparentemente no entendía la situación. Pasaron unos segundos y la emoción invadió su cuerpo. Nadie en el mundo era más feliz que él.

En esta imagen aparece Chris muy feliz al entender que su esposa estaba embarazada por cuarta vez en cinco años. (Foto: @chrisandchenoa / Instagram)

Una vez que la pareja se dio un gran abrazo, Chris cayó en cuenta en que se convertirá en padre por cuarta vez en cinco años, por lo que le consultó a Chenoa qué iban a hacer con tantos hijos. Sin embargo, la preocupación le duró poco, ya que después se marchó a celebrar.

Esta imagen permite apreciar el momento en que Chris le consulta a su esposa qué van a hacer ahora con tantos hijos. (Foto: @chrisandchenoa / Instagram)

Ellos no buscaban tener otro hijo

A raíz del éxito del video, la pareja fue entrevistada por Newsweek. Es así como Chenoa pudo contar que ellos no estaban buscando un hijo más. “La verdad es que me sentí un poco abrumada (cuando me enteré sobre el embarazo). Todas las emociones me invadieron al mismo tiempo... Fue una sensación surrealista. ¡Ni siquiera estábamos intentando tener un bebé!”, recalcó.

Con respecto a la reacción de su pareja, ella aseguró que “fue increíble” y, de hecho, varios usuarios de Instagram también piensan lo mismo. Chris, sobre ese tema, dejó en claro que un hijo es una bendición y por eso se puso muy feliz.

“No a todo el mundo le resulta fácil quedarse embarazada, así que me siento increíblemente agradecido y bendecido de poder seguir ampliando nuestra familia, incluso de forma inesperada”, aseveró el hombre. “La responsabilidad que conlleva tener hijos me ha ayudado a convertirme en un mejor hombre en todos los aspectos de mi vida, incluidos el liderazgo, el sacrificio y la humildad. Es una sensación increíble poder criar a tus propios hijos”, sentenció.

