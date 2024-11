Los perros son los animales que más videos virales han protagonizado hasta el momento. Nadie puede decir lo contrario. Y es que los canes siempre terminan llamando la atención por sus conductas. Precisamente, uno llamado Nico, que es de España, está causando furor en TikTok por un clip donde se le ve teniendo una singular reacción para fingir que no estuvo echado en el sofá de su dueño. ¿Qué hizo exactamente? Descúbrelo ahora.

Para hablar sobre el perro llamado Nico se tiene que mencionar a Javier Martínez Pérez, quien es el propietario del animal. Justamente, él fue quien grabó a su mascota y luego subió el video en su cuenta personal de la indicada plataforma (@javier.martiineez).

Al ver el clip, uno puede darse cuenta que el hombre colocó una cámara para captar el comportamiento de su can, quien al saber que su dueño no estaba en casa, optó por echarse en el sofá, algo que él no tiene permitido hacer.

Lo más llamativo viene después. Justo cuando Javier está por ingresar a su casa, Nico se percata de su presencia, por lo que antes de que su propietario abra la puerta con su llave, va rápidamente hacia su cama. Luego, para fingir que no estuvo echado en el sofá, comienza a bostezar para dar a entender que estuvo durmiendo en su cama.

En esta imagen aparece Nico, el perro de esta historia, echado en el sofá de su dueño. (Foto: @javier.martiineez / TikTok)

“El mayor cara dura de todos los tiempos”

El hombre, al revisar la grabación registrada por la cámara que colocó en un lugar estratégico, pudo darse cuenta del accionar de su mascota. Es por eso que en el video escribió: “El mayor cara dura de todos los tiempos”.

Esta imagen permite apreciar que Nico, apenas se dio cuenta que su dueño iba a ingresar a su casa, se fue a su cama. (Foto: @javier.martiineez / TikTok)

Pero ojo que también brindó más detalles. “No le dejo subir al sofá desde hace tiempo. Le he puesto su cama en el cheslong para ver si lo que le gusta es estar en alto. Y el tío ha decidido hacer el papel de su vida. Con bostezo y todo, jajaja”, agregó.

Esta imagen muestra a Nico bostezando, como si hubiera estado durmiendo en su cama. (Foto: @javier.martiineez / TikTok)

Miles de usuarios se divirtieron al ver la grabación, asegurando que Nico “se merece un Oscar de todas maneras”. Cabe mencionar también que Javier habló con Newsweek por el éxito de su video y ahí indicó que, a raíz de lo sucedido, se comenzó a reír bastante y luego le dio muchos besos a su fiel amigo.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.