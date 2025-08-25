Viajar para reencontrarse con la familia suele ser motivo de alegría, pero para una cubana residente en Estados Unidos terminó convirtiéndose en una de las experiencias más difíciles de su vida. Tras regresar de Cuba al Aeropuerto Internacional de Miami, Heidy Díaz Sosa relató que fue sometida a un exhaustivo control migratorio que la dejó angustiada y con la noticia de que no podrá volver a visitar su país natal.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Heidy explicó que había viajado a Cuba después de tres años para ver a su mamá y al resto de su familia. El reencuentro fue emotivo, pero al volver a EE. UU. el panorama cambió por completo.

“Cuando salí de Cuba fue todo bien. Pero cuando entré aquí (por EE. UU.), eso fue lo peor”, comentó.

La latina aseguró que fue retenida durante cuatro horas, incomunicada y sometida a una exhaustiva revisión de su teléfono, cuentas bancarias y conversaciones privadas. (Foto: @heidydiazsosa / TikTok)

La mujer, quien cuenta con residencia legal gracias a la Ley de Ajuste Cubano de 1966 (estatus CU6), aseguró que nunca imaginó que tendría tantos problemas en el aeropuerto. “Conmigo se demoraron cuatro horas”, relató sobre lo ocurrido en el punto de entrada a Miami.

Heidy contó que fue llevada junto a su esposo a un “cuartito”, donde permanecieron varias horas junto a otros pasajeros cubanos. “Me quitaron el celular. Tuve que darles la contraseña de mi teléfono”, dijo.

Según explicó, los oficiales revisaron absolutamente todo: “Se metieron en mi cuenta de banco, en la galería de fotos, en los chats con mi familia, en todo. Todavía estoy un poco alterada porque eso fue horrible”.

Según contó, las autoridades le informaron que no podrá regresar más a Cuba, situación que la dejó sorprendida y angustiada. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La situación se volvió aún más seria cuando las autoridades le informaron que tanto ella como su esposo fueron registrados en “el sistema” y que no podrán volver a viajar a Cuba. “Me dijeron que era la primera y la última vez”, señaló.

En medio de esta complicada situación, Heidy confesó que los oficiales le dieron a elegir entre quedarse con EE. UU. o con su país de origen. Ella optó por Estados Unidos porque allí ya construyó su vida y, además, se encuentra embarazada. “Fue horrible”, insistió.

La migrante recomendó a otros cubanos residentes en EE. UU. que pospongan sus viajes a la isla para evitar pasar por lo mismo. (Foto referencial: Pixabay)

Por último, lanzó una advertencia a otros cubanos residentes que estén pensando en viajar a la isla: “Mi consejo es que, si van a ir a Cuba, esperen. Porque la cosa está mala. No los estoy asustando”.

EE. UU. prohíbe el ingreso con visas de turismo y estudio a cubanos y venezolanos: lo que debes saber

Desde el 9 de junio de 2025, una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump impide que ciudadanos de Cuba y Venezuela ingresen a EE. UU. con visas de turismo (B-1/B-2), estudios (F, M) o intercambios (J), debido a preocupaciones sobre seguridad nacional y falta de cooperación consular.

La restricción es parcial, pues se exceptúan de ella los residentes permanentes (green card), quienes ya están dentro del país, quienes viajen con visas diplomáticas o relacionadas con alto nivel profesional (como L-1, O, P) y participantes de eventos deportivos internacionales.

Además, se aclaró que las visas ya vigentes antes de la entrada en vigencia de la orden no serán revocadas, aunque sí se suspendieron nuevas solicitudes y renovaciones para la mayoría de categorías aplicables.

