En el mundo existen personas de buen corazón y definitivamente Ilze Thielmann es una de ellas. ¿Por qué lo digo? Porque esta gran mujer creó The Little Shop of Kindness, una tienda ubicada en New York, Estados Unidos, donde cada artículo es gratis y se entrega con una sonrisa. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces lee esta nota por completo.

La mujer que te menciono en el primer párrafo decidió abrir el local luego que los solicitantes de asilo e inmigrantes que buscaban el sueño americano fueran transportados en autobús a ciudades como Los Ángeles, Chicago, Denver, Washington DC, Filadelfia y Nueva York.

VIDEO VIRAL | Esta imagen te muestra a Ilze Thielmann, quien creó The Little Shop of Kindness. (Foto: CBS News e Inside Edition / YouTube)

Con el fin de querer ayudarlos, ella creó The Little Shop of Kindness, que, de acuerdo a un video publicado en YouTube por Inside Edition, está dentro de una iglesia adventista del séptimo día en New York. “No me importa si las personas piensan que deberían estar aquí o no, están aquí, necesitan esta ayuda y se la vamos a brindar”, declaró Ilze Thielmann en diálogo con CBS, según la citada fuente.

Hay personal voluntario

La mujer indicó que en el establecimiento hay zapatos, juguetes, artículos de tocador, pañales para los bebés y muchas cosas más. Lo curioso es que todo es gratis y se entrega con una sonrisa, pues quienes atienden son personas que quieren ayudar. Sí, la tienda posee personal voluntario.

VIDEO VIRAL | En esta imagen se aprecia cómo un hombre atiende a una mujer en The Little Shop of Kindness. (Foto: CBS News e Inside Edition / YouTube)

“Cuando entran a la tienda, los saludamos, ya saben, les ofrecemos café y bocadillos y los guiamos por la tienda con un comprador personal que los tratará como un cliente valioso”, sostuvo Ilze Thielmann. “No solo queremos darles las necesidades, también queremos darles un sentido de dignidad y respeto”, sentenció la mujer.

VIDEO VIRAL | En esta imagen se aprecia que en The Little Shop of Kindness está la frase: “La Pequeña Tienda de Bondad”. (Foto: CBS News e Inside Edition / YouTube)

