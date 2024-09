Lincoln es un perro de Nashville, Tennessee (Estados Unidos), que ha conmovido a muchos usuarios de TikTok luego que su propia dueña, Meghan Bunger, publicara un video donde se aprecia la tristeza del animal al ser el último can que quedó en la guardería Pleasan View Spa, que es a la que suele ir. Prepárate para emocionarte hasta las lágrimas.

En esta imagen aparece Lincoln siendo consolado por una de las trabajadoras de la guardería. (Foto: @lifewithlincoln23 / TikTok)

A través de la cuenta @lifewithlincoln23, la mujer mencionada arriba dio a conocer el clip. En la grabación se puede ver que el perro llegó a pensar que había sido abandonado. Es por eso que sus ánimos no eran los mejores. Estaba con la cabeza agachada y una de las trabajadoras de la guardería, Holly, se dio cuenta.

Es por eso que ella fue hacia donde se encontraba el can para acariciarlo y abrazarlo, pero la situación no cambió. La tristeza de Lincoln era muy grande. “Al principio, me sentí devastada. Fue como un cuchillo en el corazón. ¡Me sentí la peor madre!”, aseguró Meghan en diálogo con Newsweek.

Esta imagen muestra a Lincoln recibiendo un emotivo abrazo por parte de una trabajadora de la guardería. (Foto: @lifewithlincoln23 / TikTok)

“La guardería está abierta hasta las 6 p. m. y normalmente llego alrededor de las 5:15 o 5:30, pero ese día recibí una llamada tardía y llegué alrededor de las 5:45 (¡no pensé que iba a llegar tan tarde!)”, explicó después la mujer.

En esta imagen se aprecia que Lincoln siguió triste después de recibir el abrazo de una trabajadora de la guardería. (Foto: @lifewithlincoln23 / TikTok)

El perro acabó recibiendo mucho cariño extra

Meghan también dijo que afortunadamente Lincoln la perdonó, ya que las chicas de la guardería le dieron golosinas adicionales. Además, el perro recibió mucho cariño extra por parte de ella. “¡El reencuentro fue genial! Estaba muy feliz de ver a su mamá y disfrutó del momento. Conmovió a su mamá toda la noche”, sostuvo la propietaria. Si aún no has podido ver el video de la reacción del perro, aprovecha en mirarlo de una vez.

