Los profesionales de la salud ven muchas cosas en su trabajo, y eso influye directamente en cómo se cuidan a sí mismos y a sus familias. Claire Edwards, de Arkansas, Estados Unidos, compartió en TikTok varias actividades que su esposo, médico de urgencias, jamás haría. La lista sorprendió a muchos usuarios por sus revelaciones y sus advertencias inesperadas.

Claire comenzó contando que a su esposo no le preocupa el contenido de sodio en los alimentos o bebidas; sin embargo, se pone muy estricto si ella piensa en tomar acetaminofeno después de haber bebido alcohol.

“Si yo miro la acetonaftona después de beber, él cae como un miembro del equipo SWAT”, dice. Esto se debe a que mezclar alcohol con ese medicamento puede causar daño hepático.

La lista incluye evitar la purpurina, los aerosoles nasales e incluso el bronceado en spray, entre otras cosas. (Foto: @theclairenecessities) ×

Durante el embarazo, a su esposo no le importaba que Claire comiera embutidos, pero sí insistía mucho con el ácido fólico. Fuera del embarazo, sin embargo, no se toma tan en serio su rutina de vitaminas: “Cuando no estoy embarazada, él llama a mi régimen vitamínico ‘pis caro’, lo meas todo”, cuenta Claire.

El médico también le advirtió sobre otras situaciones cotidianas. Por ejemplo, nunca dejaría purpurina al alcance de niños pequeños, ya que si se les mete en los ojos es muy difícil de sacar. También puede “sentir”, dice Claire, cuando ella ha estado usando spray nasal por más de dos días, lo cual él considera un “gran no”, porque su uso excesivo hace que deje de ser efectivo.

En cuanto a otros hábitos comunes, el esposo de Claire no cree en los suplementos para “acelerar el metabolismo”. “Es solo un mito”, asegura. Además, insiste en que hay que tomar todos los antibióticos recetados, incluso si uno ya se siente mejor. También es muy cuidadoso con los perros cerca de los niños: “Los perros atacan mucho a los niños”, afirma.

Según el médico, el uso excesivo de spray nasal provoca que deje de ser efectivo. (Foto referencial: Freepik) ×

Claire, por su parte, no le teme a las camas elásticas, aunque aclara que él ve más lesiones por anzuelos de pesca. Aun así, es muy estricto con la seguridad en casa: “Es hipervigilante con las puertas y con los niños que juegan cerca de la puerta, se da muchos golpes en urgencias y se desgasta”.

Curiosamente, el médico no se preocupa por hidratarse de forma obsesiva, pues solamente bebe cuando tiene sed. Eso sí, hay límites claros: “Nunca, jamás, dormiremos juntos con un bebé menor de un año”, dice Claire.

Otras actividades que su esposo evita incluyen no usar mascarilla al aplicar bronceado en spray y evitar balancear a los niños de un lado a otro.

El experto también desaconseja dormir con bebés en la misma cama, debido a riesgos de seguridad como asfixia y estrangulamiento. (Foto referencial: Freepik) ×

Aun con tantas precauciones, Claire cuenta que ambos están de acuerdo en usar vaselina para las heridas y que su esposo toma melatonina todas las noches para dormir.