La salud de nuestras mascotas es una prioridad, y en tiempos de alerta sanitaria, es indispensable tomar precauciones adicionales. Recientemente, la rescatista estadounidense Abby (@aceengel) advirtió en TikTok sobre un aumento en los casos de gripe aviar, un virus que es transmisible y mortal para los gatos. Su video, que rápidamente se viralizó, generó preocupación entre los amantes de los animales.

La principal recomendación de Abby para mantener a los gatos a salvo de la gripe aviar es simple pero efectiva: mantenerlos dentro de casa. Según explica, los gatos pueden contraer el virus al cazar pájaros, interactuar con sus excrementos o simplemente al estar en contacto con aves infectadas. Esta información es corroborada por el sitio web del NHS, que confirma que estas son las principales vías de propagación del virus.

“No les digo esto para asustarles, porque las investigaciones dicen que no se trata de un brote”, afirma la rescatista. “Todavía no es una epidemia en el mundo del bienestar animal, pero podría serlo, concretamente en los refugios, y estamos tomando precauciones. Sólo quiero que tú también tomes precauciones porque, de nuevo, si incluso uno de los gatos de mis seguidores enfermara y muriera de gripe aviar, y yo no hubiera hecho este video, me comería por dentro”.

Tras un reciente aumento en los casos de gripe aviar, es crucial tomar precauciones adicionales para cuidar a nuestras mascotas. (Foto: @aceengel)

Los gatos pueden contraer el virus al cazar pájaros, interactuar con sus excrementos o simplemente al estar en contacto con aves infectadas. (Foto referencial: Pixabay)

La preocupación por la gripe aviar no se limita a los gatos domésticos. Varios usuarios expresaron su inquietud por los gatos callejeros, especialmente aquellos que viven en colonias y son cuidados por voluntarios. La dificultad para controlar su exposición al virus en estos grupos vulnerables viene causando alarma entre las personas.

“Es tan terrible para las colonias de gatos callejeros que la gente tiene que cuidar, y da tanto miedo porque si uno se contagia, se extenderá como un reguero de pólvora”, escribió un internauta. “Especialmente los rescates que alimentan colonias de 30-40 gatos allí”.

Ante la preocupación por la gripe aviar, es necesario mantenerse informado y tomar medidas preventivas. Además de mantener a los gatos dentro de casa, es importante evitar que entren en contacto con aves silvestres y sus excrementos.

Have you heard of the Bird Flu & how it affects your cats? If you have a cat, you NEED to hear about this! Keep your cats INSIDE right now! The bird flu is extremely fatal to cats if contracted, and it's running rampant in the US right now. If you have indoor-outdoor cats, you NEED to keep them inside. Check out our guide on our website of how to make your inside so exciting they won't want to go outside! No excuses, this is LIFE OR DEATH. Keep your cats inside! *I filmed this before the executive order was signed on 1/22. Keep an eye on the CDC and AVMA's website for when they begin posting again!

En caso de encontrar un ave muerta, se recomienda no tocarla y notificar a las autoridades sanitarias. Asimismo, se debe prestar especial atención a la alimentación de los gatos, evitando darles alimentos crudos que puedan estar contaminados.

Si bien el riesgo actual para la salud pública se considera bajo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están monitoreando la situación de cerca y colaborando con los estados para vigilar a las personas expuestas a los animales.

Lo que debes saber sobre la gripe aviar

MedlinePlus informa que la gripe aviar, también conocida como influenza aviar, es una enfermedad causada por virus que normalmente solo infectan a las aves; sin embargo, estos virus pueden ocasionalmente infectar a otros animales y, en raras ocasiones, a las personas.

Los tipos de virus de gripe aviar que han causado la mayoría de las infecciones en humanos son el H5N1, el H7N9 y el H5N6. Estas infecciones en personas se han dado principalmente en Asia, África, Europa, el Pacífico y el Cercano Oriente, aunque ha habido algunos casos muy raros en los Estados Unidos.

La gripe aviar se propaga principalmente a través del contacto directo con aves infectadas, ya sean aves de corral o aves silvestres. (Foto referencial: Freepik)

La gripe aviar se propaga principalmente a través del contacto directo con aves infectadas, ya sean aves de corral (como pollos o patos) o aves silvestres (como patos). La transmisión a humanos es poco común y generalmente ocurre en personas que tienen contacto cercano o prolongado con aves enfermas. Es importante destacar que no se han reportado casos de transmisión de persona a persona de la gripe aviar.

Los síntomas de la gripe aviar en humanos pueden variar desde síntomas leves similares a la gripe, como fiebre, tos y dolor de garganta, hasta enfermedades graves como neumonía, dificultad para respirar e incluso la muerte. El tratamiento para la gripe aviar en humanos generalmente implica el uso de medicamentos antivirales.