Una inmigrante latina que vivió cuatro años en Tennessee, Estados Unidos, se volvió viral al anunciar su decisión de regresar a su país natal; sin embargo, este retorno, que parecía ser un sueño hecho realidad, se convirtió en una odisea llena de varios imprevistos.

Desde el principio, Yailza Perez, originaria de Venezuela, dejó claro que su decisión de regresar no fue forzada. “Me fui de Tennessee por decisión propia, no fui deportada jamás en la vida”, afirmó.

Asimismo, aseguró que no tenía en ningún problema en volver a empezar desde cero: “Viví los mejores cuatro años de mi vida en Tennessee y no me arrepiento de absolutamente nada, porque de esto se trata la vida, de vivirla. Los que me conocen saben que he comenzado desde cero muchísimas veces. Colombia, Perú, Estados Unidos y ahora un nuevo destino”.

Con una sola maleta y tras vender todas sus pertenencias, Yailza se despidió de Estados Unidos con la ilusión de reencontrarse con su tierra; no obstante, justo antes de abordar el avión en Nashville, se encontró con su primer obstáculo: su pasaporte estaba vencido.

La usuaria compartió el calvario que vivió tras intentar volver a su ciudad natal. (Foto: @yailzaperez)

A pesar de este contratiempo, la aerolínea, al enterarse de la situación particular de los venezolanos, decidió permitirle abordar el vuelo.

Desafortunadamente, los problemas no terminaron ahí. Al llegar a Bogotá, Colombia, la venezolana se enteró de que los pasajeros con pasaportes vencidos y sin salvoconducto no podían ingresar a Venezuela. Ante esta noticia, se vio obligada a tomar una decisión rápida: viajar por tierra a través de la frontera con Colombia.

Fue así como Yailza tuvo que abordar un vuelo a Cúcuta y, desde allí, continuó su viaje hasta Barquisimeto, su ciudad natal. Finalmente, después de superar todos estos obstáculos, logró llegar a su destino y reencontrarse con su familia.

“Estoy feliz. Gracias a Dios todo salió bien, no me revisaron mi maleta y bueno, llegué y me dejaron en la puerta de mi casa, todo espectacular”, detalló la joven.

En un segundo video, reveló cuál será su nuevo destino. (Foto: @yailzaperez)

En un video posterior, Yailza Perez reveló que, tras llegar a Venezuela, su siguiente destino se encuentra en Europa, exactamente en España. Asimismo, destacó que nunca tuvo ningún problema legal ni migratorio en EE. UU. y que su decisión de abandonar el país norteamericano se debe principalmente a su anhelo de seguir conociendo el mundo.

“Me encanta viajar, en mi pasión, lo que me gusta”, explicó.

“Ustedes dirán por qué no hiciste tus papeles o hiciste tal cosa. Señores, yo respeto sus opiniones, pero también cada uno es libre de tomar sus decisiones. Así lo decidí yo”, agregó.