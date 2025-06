Conseguir la residencia permanente en Estados Unidos es un objetivo común entre muchos migrantes. Para lograrlo, es clave encontrar un empleo que no solo ofrezca estabilidad, sino también la posibilidad de un patrocinio legal. Ese fue el caso de un joven colombiano que, gracias a su trabajo en una empresa del país norteamericano, pudo acceder a una visa que lo puso en camino hacia la green card.

Mapis Corner, una creadora de contenido colombiana radicada en EE.UU., comparte en TikTok consejos sobre cómo vivir legalmente en ese país. En uno de sus videos más recientes, su esposo explica cómo consiguió un empleo que le permitió solicitar una visa EB-3, la cual puede derivar en la residencia permanente.

El joven trabaja en Stoughton Trailers, una empresa que fabrica remolques para diferentes industrias. Según explica en el video, su jornada laboral se extiende de lunes a jueves, diez horas por día, completando así las 40 horas semanales. El pago inicial que recibe es de 19 dólares por hora.

“Aunque el trabajo para el cual me habían contratado era de ensamblador, me ofrecieron el puesto de operador de maquinaria debido a mi nivel de inglés”, expresó el joven.

Gracias a su desempeño, pudo solicitar la visa EB-3 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). Esta visa es para trabajadores extranjeros con ciertas habilidades o experiencia, y requiere que una empresa en Estados Unidos actúe como patrocinadora del solicitante.

La visa EB-3 permite una estadía legal mínima de dos años para trabajadores calificados. En el caso de los no calificados, ese es el período máximo. Luego, los beneficiarios pueden tramitar un ajuste de estatus para solicitar la green card, es decir, la residencia permanente.

Todo lo que debes saber sobre la visa EB-3

La visa EB-3 es una categoría de visa de inmigrante basada en el empleo en Estados Unidos, lo que significa que permite a ciudadanos extranjeros obtener la residencia permanente legal (Green Card) en el país. Esta visa está destinada a tres grupos principales: trabajadores calificados, profesionales y otros trabajadores (a menudo llamados “trabajadores no calificados”). Cada subcategoría tiene requisitos específicos de experiencia o educación.

Para ser elegible para una visa EB-3, generalmente se requiere una oferta de empleo a tiempo completo y permanente de un empleador estadounidense. Para la categoría de “trabajadores calificados”, se necesita al menos dos años de experiencia o capacitación laboral. Los “profesionales” deben poseer un título de licenciatura de EE. UU. o su equivalente extranjero, y su trabajo debe requerir dicho título. Para “otros trabajadores”, se requiere la capacidad de realizar labores no calificadas que no sean temporales o estacionales, y que requieran menos de dos años de experiencia o capacitación. En todas las categorías, el empleador debe demostrar que no hay trabajadores estadounidenses calificados disponibles para ocupar el puesto.

El proceso de tramitación de la visa EB-3 es complejo y lo inicia el empleador. Primero, el empleador debe obtener una Certificación Laboral (PERM) del Departamento de Trabajo de EE. UU., demostrando la necesidad de un trabajador extranjero. Una vez aprobada, el empleador presenta el Formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajadores Extranjeros, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).

Finalmente, una vez que la petición I-140 es aprobada y hay una visa disponible según las cuotas anuales (lo que a menudo implica tiempos de espera), el solicitante puede proceder con el ajuste de estatus (si ya está en EE. UU.) o el proceso consular (si está fuera de EE. UU.) para obtener la Green Card. Este último paso incluye un examen médico, la recopilación de documentos civiles y una entrevista. El cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años del solicitante principal también pueden ser elegibles para una Green Card derivada.